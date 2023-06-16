Міністерство освіти та UAnimals підписали меморандум про співпрацю: що чекає на школярів

МОН планує створювати інформаційні проєкти про гуманне ставлення до тварин

Українським школярам будуть прищеплювати любов до тварин змалку

Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співпрацю з зоозахисною організацією UAnimals. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

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Українським школярам будуть прищеплювати любов до тварин змалку, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий та засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

«Усі ми регулярно бачимо зворушливі історії про те, як українці рятують тварин. UAnimals – одні з тих, хто комплексно захищає права тварин і має тут неабияку експертизу.

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Тож плануємо спільними зусиллями популяризувати гуманістичні цінності в навчальному процесі та робити все для того, щоб українська освіта на всіх рівнях була сповнена цінуванням кожного життя», – написав Лісовий.

У МОН планують створювати інформаційні проєкти про гуманне ставлення до тварин, а також залучати молодь до волонтерства.

«Почнемо зі створення інформаційних проєктів про те, як прищеплювати дітям любов до тварин, які книги, мультфільми та кіно допоможуть виховати їх гуманними та як залучати молодь до волонтерства.

Для освітян плануємо створювати навчальні матеріали та курси, що допоможуть розʼяснювати дітям гуманний підхід та засвоювати його принципи», – поділився планами міністр.

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Раніше міністр освіти Лісовий назвав головні виклики вступної кампанії.