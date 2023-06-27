Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народний депутат

Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ

glavcom.ua
Громадянам РФ з дитинства прищеплюють хибні знання
фото з відкритих джерел

Це ще одне нагадування, що освіта – складова національної безпеки

Рociйський пропагандист на зарплаті Соловйов оприлюднив «єдіний підручник історії для 11 класу». Тут всі слова треба писати в лапках. З 1 вересня 2023 його запровадять в усіх pociйських школах та на oкyпoваних українських територіях.

І що ж там? Щоб ви не сумнівалися:

  • проєкт «Україна» створили австрійці як «анти pociю». Мені от цікаво, австрійцям не набридло з року в рік чути цю маячню?
  • що «проєкт» лишився після Другої світової з волі Хрущова
  • про «вооружрнний мятєж» і хунту в 2014 році

Ага, знайдіть десять відмінностей з мятєжом пригожина.

Та інше гарячкове марення для тих, у кого замість критичного мислення теорія змови та pociйський телевізор.

І це ще одне нагадування, що освіта – складова національної безпеки. Нам потрібні радикальні зміни: оновлення програм з історії та захисту України, перегляд підручників, підвищення кваліфікації вчителів та багато іншого. Ми не можемо чекати перемоги у війні, реформи потрібно робити одночасно.

Сторінка з нового російського підручника
Сторінка з нового російського підручника

А ще у мене не йдуть з голови двоє хлопців 2006 року народження – Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Вони належали до українського руху спротиву в Бердянську. У вересні минулого року Тіграна викрали та жopcтоко кaтyвaли. Хлопці отримали «звинувачення» від oкyпaнтів у підготовці диверсії на залізниці, на них та їхні родини тиснули.

У справі багато незрозумілого, наприклад, батьки Тіграна і Миколи вважають, що перестрілка та предсмертне відео, яке поширюють мережею, – постановка pociян, щоб убити хлопців.

Я б дуже хотіла, щоб хлопці лишилися живі.

Але одне зрозуміло напевно – попри юний вік, попри недосконалу систему української освіти та страшні умови pociйської окупації – хлопці виросли справжніми українськими патріотами, сміливими та свідомими.

Це приклад, про який ми маємо пам'ятати. Але потрібно звільнити всі українські землі, щоб дітям, підліткам не доводилося проявляти такий героїзм в таких нелюдських умовах.

Читайте також: Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія історія пропаганда освіта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну потрібні лише добрі новини
Путін почав вірити власній пропаганді
18 червня, 14:07
Імовірність кібератаки оцінюється 50 на 50
Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину
22 червня, 07:18
Окрім колективних рішень, що передбачає статут НАТО, у рамках оборонної доктрини та політики будь-яка світова держава може приймати рішення щодо участі в тому чи іншому конфлікті
Безсмертний: Вступ країн НАТО у війну неминучий
9 червня, 13:46
Блінкен пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги
Білий дім назвав фактор, що змусить Путіна піти на переговори
13 червня, 06:15
Можливий контроль Росії над Молдовою дасть змогу отримати прямий доступ до Чорного моря
Росія хоче відновити контроль над Молдовою: глава МВС назвала ризики для України
13 червня, 09:04
Вибухи прогриміли в районі нафтопроводу «Дружба»
У Росії безпілотники атакували нафтопровід
17 червня, 06:17
У результаті зіткнення загинула 34-річна жінка
Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано
17 червня, 21:25
За оцінками Заходу, через 24-48 годин для сил «Вагнера» почнеться дефіцит постачань
Бунт Пригожина застав Захід зненацька – CNN
24 червня, 19:34
фото з Facebook Владислава Атрошенка
Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду
Сьогодні, 15:40

Інна Совсун

Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ
Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ
Про відбудову на сотні мільярдів та планування на сотні казок
Про відбудову на сотні мільярдів та планування на сотні казок
Від шоломів до «Леопардів». Чому ми маємо бути вдячні Німеччині
Від шоломів до «Леопардів». Чому ми маємо бути вдячні Німеччині
Який вигляд має демократія у Швеції. Нам є чого навчитися
Який вигляд має демократія у Швеції. Нам є чого навчитися
Сeкcyaльне насилля у школах. Як боротися
Сeкcyaльне насилля у школах. Як боротися
«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?
«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
43K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
36K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
29K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
28K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту