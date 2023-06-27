Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ

Це ще одне нагадування, що освіта – складова національної безпеки

Рociйський пропагандист на зарплаті Соловйов оприлюднив «єдіний підручник історії для 11 класу». Тут всі слова треба писати в лапках. З 1 вересня 2023 його запровадять в усіх pociйських школах та на oкyпoваних українських територіях.

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І що ж там? Щоб ви не сумнівалися:

проєкт «Україна» створили австрійці як «анти pociю». Мені от цікаво, австрійцям не набридло з року в рік чути цю маячню?

що «проєкт» лишився після Другої світової з волі Хрущова

про «вооружрнний мятєж» і хунту в 2014 році

Ага, знайдіть десять відмінностей з мятєжом пригожина.

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Та інше гарячкове марення для тих, у кого замість критичного мислення теорія змови та pociйський телевізор.

І це ще одне нагадування, що освіта – складова національної безпеки. Нам потрібні радикальні зміни: оновлення програм з історії та захисту України, перегляд підручників, підвищення кваліфікації вчителів та багато іншого. Ми не можемо чекати перемоги у війні, реформи потрібно робити одночасно.

Сторінка з нового російського підручника

А ще у мене не йдуть з голови двоє хлопців 2006 року народження – Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Вони належали до українського руху спротиву в Бердянську. У вересні минулого року Тіграна викрали та жopcтоко кaтyвaли. Хлопці отримали «звинувачення» від oкyпaнтів у підготовці диверсії на залізниці, на них та їхні родини тиснули.

У справі багато незрозумілого, наприклад, батьки Тіграна і Миколи вважають, що перестрілка та предсмертне відео, яке поширюють мережею, – постановка pociян, щоб убити хлопців.

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Я б дуже хотіла, щоб хлопці лишилися живі.

Але одне зрозуміло напевно – попри юний вік, попри недосконалу систему української освіти та страшні умови pociйської окупації – хлопці виросли справжніми українськими патріотами, сміливими та свідомими.

Це приклад, про який ми маємо пам'ятати. Але потрібно звільнити всі українські землі, щоб дітям, підліткам не доводилося проявляти такий героїзм в таких нелюдських умовах.