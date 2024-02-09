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Литва стала першою країною, яка долучилася до «коаліції девайсів»: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Литва стала першою країною, яка долучилася до «коаліції девайсів»: деталі
За результатами домовленостей понад 50 тисяч девайсів передають у межах Коаліції від Дитячого фонду ООН, Education Cannot Wait та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)
фото: mon.gov.ua

Заступниця міністра економіки та інновацій Литви Еріка Курочкіна поінформувала про довготривалі напрямки відбудови України

Литва першою з країн Європейського Союзу долучилася до «коаліції девайсів», мета якої забезпечити українських школярів і вчителів засобами для дистанційного навчання. Про це заступниця міністра економіки та інновацій Литви Еріка Курочкіна заявила на конференції «Литва - Україні», яка проходила у литовському Сеймі, передає кореспондент Укрінформу.

«Литва – перша з країн ЄС, яка долучилася до проєкту Олени Зеленської «Коаліція девайсів», в якій ми надаємо технічні прилади для українських шкіл. Хороший приклад гуманітарної допомоги Литви в сфері відбудови», – сказала Курочкіна.

Вона також нагадала про участь Литви у відбудові дитсадків і шкіл в Україні, окремо виділивши проєкт відбудови школи у Снігурівці Миколаївської області, що недалеко від лінії фронту. «В цьому випадку хотіла би підкреслити продуктивну співпрацю бізнесу з його приватною ініціативою та держави, яка допомогла скоординувати роботу», – зазначила заступниця міністра.

Курочкіна поінформувала про довготривалі напрямки відбудови України. Зокрема, вона нагадала про необхідність забезпечувати певні умови на території, яку треба відбудовувати, де пріоритетами є розмінування, оцінка екологічних елементів, врахування екологічних будівельних принципів.

Коаліція девайсів – це об'єднання організацій, бізнесу, урядів і меценатів, що буде забезпечувати пристроями для онлайн-навчання українських учнів і вчителів, які змушені провадити освітній процес онлайн. Коаліцію створило МОН спільно з Мінцифри та Фундацією Олени Зеленської. Так за допомогою партнерів українські міністерства хочуть забезпечити рівний доступ до освітнього процесу в громадах, які найбільше постраждали від війни.

Нагадаємо, Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви. Українські військові отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу

Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів.

За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання. Міністр також зауважив, що ключова мета таких змін – підвищити якість освіти, якомога ефективніше використовувати існуючі обмежені ресурси, і людські, і фінансові.

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Теги: коаліція міністр Миколаїв військові розмінування Литва навчання Україна

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