Путін спрогнозував, які стосунки будуть між Росією та Україною

Президент РФ розповів Такеру Карлсону, що думає про майбутні стосунки між українцями та росіянами

Російський диктатор вважає, що Росія і Україна рано чи пізно домовляться. Таку заяву Путін зробив в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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Президент ворожої країни заявив, що стосунки між Україною та Росією відновляться, хоча це зараз звучить дивно. Однак, на думку Путіна, це станеться, навіть якщо і займе багато часу.

Як повідомлялося, російський диктатор заявив, що нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів, але Зеленський законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Тепер Україна нібито висуває умови, на які Росія не може погодитися.

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Зауважимо, Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Як повідомило видання The Washington Post, інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США.