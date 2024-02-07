Міністр оборони США пояснить Конгресу, чому вирішив приховати свою госпіталізацію

Остін відповість на запитання конгресменів щодо його госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін готовий 29 лютого дати свідчення перед членами Палати представників Конгресу США щодо своєї госпіталізації в січні. Про це пише Politico.

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Представниця Пентагону Джастін Тріпаті зазначила, що генерал відповість на запитання конгресменів, які стосуються його рішення приховати факт госпіталізації.

Видання зазначає, що деякі республіканці наполягають, аби Остін втратив свою посаду через те, що коли глава Пентагону був госпіталізований 1 січня через ускладнення після попередньої операції, він не повідомив про це Білий дім.

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Нагадаємо, 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року.

Як повідомлялося, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

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Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.