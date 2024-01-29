Для українських військових створять курси державної мови – Кремінь

Порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України

Для військових планують відкрити мовні курси, адже у Збройних силах важливо використовувати українську мову. Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час розмови з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

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За його словами, порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України.

«Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах Півдня і Сходу.

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Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою», – зауважив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен повідомив, яку кількість штрафів наклав торік. Загалом Уповноваженим із захисту державної мови протягом 2023 здійснено 125 державних контролів за застосуванням державної мови та за порушення вимог мовного закону. Зокрема, оголошено попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складання акта 33 суб’єктам господарювання.

Також мовний омбудсмен закликав ДБР проводити затримання українською. Це сталося після розповсюдження відео із затриманням Романа Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для української армії. У ролику працівники ДБР розмовляли російською мовою.

Раніше повідомлялось, що у результаті мовного скандалу, що виник на Ізмаїльському центральному ринку, влада взяла під контроль ситуацію та вирішила провести перевірку щодо дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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До слова, зазначимо, що в Україні з 1 січня 2024 року мінімальна частка української мови на телебаченні та радіо повинна становити не менш ніж 90%. За словами уповноваженого із захисту державної мови, з січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Так, мінімальна частка української мови програм на телебаченні та радіо загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується із 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії – із 60% до 80%.