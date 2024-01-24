Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів

За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вищих навчальних закладів, і які має переваги.

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За його словами, у 2009 році в Україні діяло 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів. Наразі кількість Закладів вищої освіти (ЗВО) зменшилася до 300, а середня кількість студентів становить приблизно 400 людей, каже міністр.

«Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина – депопуляція. Також свою роль відіграє війна», – каже Оксен Лісовий.

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За його словами, в результаті об’єднання заклади освіти, що приєднаються до інших вишів, матимуть переваги:

більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.

«Заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються», – повідомив Оксен Лісовий.

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фото: Facebook / Оксен Лісовий

Міністр також зауважив, що ключова мета таких змін – підвищити якість освіти, якомога ефективніше використовувати існуючі обмежені ресурси, і людські, і фінансові.

Нагадаємо, Оксен Лісовив розповідав, що Верховна Рада має розглянути питання щодо індивідуалізації освітнього процесу. Аби студенти могли самостійно регулювати строки навчання, обирати предмети для вивчення, а також за потреби змінювати свою спеціальність після року-півтора навчання.

Раніше Міносвіти назвало найкращі виші України.