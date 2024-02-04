Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи є дефіцит в енергосистемі після останніх ворожих атак: дані Міненерго

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи є дефіцит в енергосистемі після останніх ворожих атак: дані Міненерго
Наразі енергосистема України збалансована
фото: Міненерго

На Дніпропетровщині відновлено електропостачання після масованого обстрілу

Станом на сьогодні дефіциту електроенергії в Україні немає. Ситуація контрольована. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, з аварійного ремонту вийшов блок і корпус ТЕС, у резерві є ще 10 блоків і корпус теплової генерації, які буде задіяно в разі потреби. Але наразі енергосистема збалансована.

«Після ліквідації наслідків масштабних обстрілів із технічних причин у Дніпропетровській області вимикалися дві повітряні лінії 150 кВ. Унаслідок цього без живлення залишився енерговузол: знеструмились декілька підстанцій НЕК «Укренерго» напругою 330 кВ, на місцевій ТЕС аварійно відключився блок, знеструмились побутові споживачі, залізниця (були тимчасові порушення руху потягів). Лінію вже включено в роботу», – йдеться в повідомлення.

Крім того, з технічних причин вимикалася лінія та підстанції у Львові, знеструмлювались побутові споживачі. Усіх оперативно заживлено за резервною схемою.

Також у Міненерго поінформували, що вчора ввечері окупанти здійснили артобстріл біля території підстанції 330 кВ на Харківщині. У районі ведуться бойові дії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7400 МВт*год, також передбачається експорт – 690 МВт*год.

Нагадаємо, що російські окупанти засередилися на обстрілах енергоінфраструктури у прифронтових районах.

До відома, через атаку ворожих дронів уночі 3 лютого сталася пожежа на підстанції «Укренерго». Відбувся збій у роботі одного з об'єктів генерації, через що 7,5 тисяч абонентів залишилися без світла.

Теги: Міненерго електроенергія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
30 сiчня, 00:00
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу
1 лютого, 00:20
3 лютого – День жінки-лікаря
День жінки-лікаря. Які свята відзначаємо 3 лютого
3 лютого, 00:00

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5570
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5152
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4394
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4352
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua