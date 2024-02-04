Чи є дефіцит в енергосистемі після останніх ворожих атак: дані Міненерго

На Дніпропетровщині відновлено електропостачання після масованого обстрілу

Станом на сьогодні дефіциту електроенергії в Україні немає. Ситуація контрольована. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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За даними відомства, з аварійного ремонту вийшов блок і корпус ТЕС, у резерві є ще 10 блоків і корпус теплової генерації, які буде задіяно в разі потреби. Але наразі енергосистема збалансована.

«Після ліквідації наслідків масштабних обстрілів із технічних причин у Дніпропетровській області вимикалися дві повітряні лінії 150 кВ. Унаслідок цього без живлення залишився енерговузол: знеструмились декілька підстанцій НЕК «Укренерго» напругою 330 кВ, на місцевій ТЕС аварійно відключився блок, знеструмились побутові споживачі, залізниця (були тимчасові порушення руху потягів). Лінію вже включено в роботу», – йдеться в повідомлення.

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Крім того, з технічних причин вимикалася лінія та підстанції у Львові, знеструмлювались побутові споживачі. Усіх оперативно заживлено за резервною схемою.

Також у Міненерго поінформували, що вчора ввечері окупанти здійснили артобстріл біля території підстанції 330 кВ на Харківщині. У районі ведуться бойові дії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7400 МВт*год, також передбачається експорт – 690 МВт*год.

Нагадаємо, що російські окупанти засередилися на обстрілах енергоінфраструктури у прифронтових районах.

До відома, через атаку ворожих дронів уночі 3 лютого сталася пожежа на підстанції «Укренерго». Відбувся збій у роботі одного з об'єктів генерації, через що 7,5 тисяч абонентів залишилися без світла.