Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

Українські військові отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу

Сьогодні, 9 лютого, в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

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Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

«Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Нагадаємо, раніше в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf. Зазначається, що міністерство національної оборони продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Литовське військо 2 лютого доставило і передало українській армії тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl-Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1

Також Литва пропонує створити реєстр порушників санкцій проти Росії.