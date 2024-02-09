Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
фото з відкритих джерел

Українські військові отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу

Сьогодні, 9 лютого, в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви. 

Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

«Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, раніше в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf.  Зазначається, що міністерство національної оборони продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Литовське військо 2 лютого доставило і передало українській армії тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl-Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1

Також Литва пропонує створити реєстр порушників санкцій проти Росії.

Теги: Литва військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олаф Шольц — федеральний канцлер Німеччини
«Лише німецької підтримки замало»: Шольц виступив із різкою заявою щодо допомоги Україні
Вчора, 16:57
Наразі у Литві залишаються відкритими два із чотирьох пунктів пропуску з РФ
Комісія з нацбезпеки Литви пропонує закрити два КПП на кордоні з Білоруссю
7 лютого, 10:08
Гідролокатор російського зразка, знайдений у Литві
У Литві на узбережжі знайдено російський гідролокатор
6 лютого, 23:32
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
3 лютого, 18:51
У Європі українська армія поступається лише Великій Британії, Італії та Франції
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
28 сiчня, 14:14
Литва заборонила своїм військовим відвідувати Росію та Білорусь
Литва заборонила своїм військовим відвідувати Росію та Білорусь
25 сiчня, 03:53
Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що мета Путіна – поразка України, «денацифікація» і «демілітаризація», контроль над окупованими територіями
Спецслужби Литви назвали плани Путіна щодо Європи
23 сiчня, 17:54
«Укроборонпром» розпочинає партнерство з NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і Dmexs
«Укроборонпром» розпочав співпрацю з оборонними компаніями Литви
10 сiчня, 19:57
За словами президента, у ході переговорів передбачаються зустрічі з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зустрічі з представниками політичних сил
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
10 сiчня, 10:56

Політика

Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»
Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»
Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного
Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
11K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8070
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
7883
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua