Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди

У Пекіні відповіли, що не знають звідки у найманців Кадирова з'явилась китайська техніка

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбін не ознайомлений з інформацією про нібито постачання Пекіном військової техніки російським окупнатам. Його слова наводять росЗМІ. Таким чином він прокоментував повідомлення про постачання Китаєм техніки чеченським підрозділам.

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«Я не ознайомлений із так званими загальнодоступними доказами, про які ви згадали», – заявив дипломат, гнівно наголосивши, що Китай прагне сприяти миру та переговорам «в українському конфлікті». Веньбін зазначив, що відповідальні ЗМІ мають публікувати дані, що ґрунтуються на фактах.

Нагадаємо, співробітники чеченського підрозділу «Ахмат» отримали нові машини для участі у війні проти України – серед них вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. До цього Китай неодноразово заперечував військові поставки до Росії.

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Відеозапис із новою технікою з'явився в Telegram-каналі одіозного глави Чечні Рамзана Кадирова 7 червня. Зі своїми наближеними він проїхав за кермом одного з бронетранспортерів і заявив, що це «найкраща машина», яку «не ловить жодна куля».

Зазначимо, що така сама бронетехніка є у каталозі виробника, компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Вона розташована у місті Баоцзі китайської провінції Шеньсі.

Водночас, нещодавно Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії. Попри це, зарубіжні джерела неодноразово повідомляли, що Китай постачає до Росії різну техніку та комплектуючі для участі у війні проти України. Так, ще у березні телеканал CNN на основі митних записів повідомив, що після початку вторгнення китайські держпідприємства оборонного комплексу продовжили підтримувати активні торговельні відносини із російськими оборонними компаніями, які потрапили під західні санкції. Видання Politico писало, що китайські компанії поставили в Росію тисячу штурмових гвинтівок, які можна використовувати на війні, а також інше обладнання, зокрема деталі для дронів та бронежилети. У травні редакція Financial Times повідомила, що ПВК «Вагнер» через компанію-посередника наприкінці минулого року закупила у Китаї 20 тисяч захисних шоломів.