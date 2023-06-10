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Відпустка для військових: Рада збільшила термін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відпустка для військових: Рада збільшила термін
Законопроєкт підтримали 270 народних депутатів
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Закон набуде чинності після того, як його підпишуть спікер та президент

Верховна Рада збільшила термін відпустки військовослужбовцям до 40 днів. Рішення підтримали 270 народних обранців. Про це повідомив автор законопроєкту, народний депутат Олексій Гончаренко.

«Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат - військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами. Нарешті справедливість відновлена», – написав Гончаренко.

За його словами, законопроєкт ще має піти на підпис спікеру парламенту Русланові Стефанчуку, а після – президенту Володимиру Зеленському. Лише після цього документ набуде чинності.

Раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко військові

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