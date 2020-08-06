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    Наука та освіта

    Міносвіти не збирається забезпечувати школи масками і антисептиками

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    Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках - Міносвіти не збирається забезпечувати школи масками і антисептиками
    Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках

    Школам необхідно обрахувати потребу у засобах індивідуального захисту і звернутись до засновників закладу

    Забезпечення закладів освіти засобами індивідуального захисту, в тому числі антисептиками і дезінфекторами покладено на засновників шкіл.

    Про це під час ефіру, організованного EdCamp Ukraine, сказала заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

    За її словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив обласним державним адміністраціям взяти підготовку закладів освіти до нового навчального року під свій контроль.

    Також Міністерством освіти і науки надісланий лист засновникам закладів освіти з дорученням забезпечити засобами індивідуального захисту, антисептиками і дезінфекторами.

    Мандзій зазначила, що школам зараз необхідно обрахувати потребу у засобах індивідуального захисту і звернутись до засновників закладу.

    «Якщо ми виходимо з рекомендацій головного державного санітарного лікаря вхід до школи можливий лише у масці або респіраторі, працівникам необхідно вимірювати температуру, для учнів проведення температурного скринінгу не є обов'язковим, але для всіх учнів буде обов'язковим моніторинг стану здоров’я», - цитує Мандзій портал osvita.ua.

    Окрім того, вона нагадала, що школам буде необхідно зменшити кількість осіб, які перебувають в закладі освіти. Тому, відповідно до рекомендацій головного державного санітарного до шкіл буде обмежений доступ сторонніх осіб, окрім осіб, які супроводжують дітей з інвалідністю.

    Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках. Під час уроку маску можна буде не використовувати.

    Нагадаємо, у Міносвіти запропонували новий формат святкування 1 Вересня у школах.

    До слова, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронавірусу.

    Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

    До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.

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