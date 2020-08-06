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    Наука та освіта

    У Міносвіти запропонували новий формат святкування 1 Вересня у школах

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    <p>Заступниця міністра освіти радить школам святкувати початок нового навчального року в межах класу</p> - У Міносвіти запропонували новий формат святкування 1 Вересня у школах

    Заступниця міністра освіти радить школам святкувати початок нового навчального року в межах класу

    У Міністерстві освіти і науки рекомендують школам утриматися від масових заходів

    Свято першого дзвоника в Україні цьогоріч може пройти у новому форматі.

    Це порадила зробити школам заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ході онлайн-толоки від EdCamp, пише УП.

    Мандзій радить школам святкувати початок нового навчального року в межах класу. 

    «Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів. Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина. Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд», – сказала чиновниця.

    За її словами, подібні заходи мають проходити на відкритому повітрі.

    До слова, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронавірусу.

    Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

    До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.

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