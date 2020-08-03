В Україні дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців – опитування



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Дослідження проводилося з 3 до 9 липня

Соціологи зазначають, що найбільшими проблемами під час дистанційного навчання стали технічні проблеми та зниження рівня успішності дітей

До запровадження дистанційної освіти через коронавірус позитивно ставляться 32,3% громадян України. Проти цього рішення уряду виступають 49,7% українців. Такі дані опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи».

Соціологи зазначають, що під час дистанційного навчання найбільшими проблемами стали:

зниження рівня успішності дітей (26%),

брак уваги учителів до потреб дітей під час навчання (22%)

технічні проблеми: погана якість Інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%).

Про брак технічних засобів зазначають близько 20-30% громадян у невеликих містах (до 100 тисяч жителів).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.