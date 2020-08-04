Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року



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Міністр освіти України доручив керівникам закладів освіти розпочати підготовку до навчального року

Керівникам закладів освіти, зокрема, необхідно поінформувати учасників освітнього процесу та працівників про подовження адаптивного карантину

Міністерство освіти і науки (МОН) доручило керівникам закладів освіти розпочати підготовку до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину.

Відповідний лист підписаний в.о. міністра освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

Згідно з рекомендаціями МОН, керівникам закладів освіти необхідно поінформувати учасників освітнього процесу та працівників про подовження адаптивного карантину та заборони, що діють на території України на період дії карантину в залежності від рівня епідемічної небезпеки в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Також у закладах освіти мають бути проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, правил поведінки у закладах освіти, правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, а також інстуктажі щодо поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським транспортом, попередження травмування тощо.

Окрім того, закладам освіти необхідно мати декілька десятків назв різноманітних документів (правил, договорів, посадових інструкцій, наказів, протоколів, планів, актів, посвідчень перевірок, журналів тощо), що засвідчать готовність закладу до нового навчального року.

Значна увага рекомендацій МОН присвячена стану пожежної безпеки в закладі освіти, стану електрогосподарства та утриманню території закладу освіти.

До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації освітнім закладам для роботи з 1 вересня в умовах адаптивного карантину.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.