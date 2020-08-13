В Україні стартував прийом електронних заяв для вступу на бакалавра



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У міністерстві інформують, що вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей

Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети і триватиме до 22 серпня

В Україні з 13 серпня розпочався прийом електронних заяв для вступу на бакалавра та наскрізного магістра. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети на https://ez.osvitavsim.org.ua/ та триватиме до 22 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня)», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві інформують, що вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

«У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою», - йдеться у повідомленні.

Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на поточну конкурсну пропозицію. Як свідчить практика, кардинально вони не змінюються, лише можуть зростати на топові спеціальності.

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

Нагадаємо, 5 липня в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до магістратури.

Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

Зазначимо, що міністр освіти Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%.