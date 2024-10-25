Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт
У законопроєкті, який зареєструвала Наталія Піпа, прописано, що державна мова має лунати у школі і в позаурочний час
фото: Shutterstock

«Державна мова має лунати у школі і в позаурочний час»

Народна депутатка від партій «Голос» Наталія Піпа взялася за створення українськомовного середовища в освітньому просторі і зареєструвала проєкт змін до закону «Про освіту». Детальніше про це вона розповіла в новому інтерв’ю «Главкому».

У законопроєкті, який зареєструвала Піпа, чітко прописано, що державна мова має лунати у школі і в позаурочний час.

Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт фото 1
скріншот документа

Серед іншого документ запроваджує перевірку мовленнєвих компетенцій у дітей, а також декларує, що за створення українськомовного середовища у школах відповідальні вчителі і директори.

Водночас нардепка визнає, що не має ілюзії, що законопроєкт вирішить всі проблеми з мовою в школі.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка та ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

До слова, Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. 

Як повідомлялося, Піпа ще минулого місяця обіцяла зареєструвати подібний законопроєкт. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. 

Читайте також:

Теги: освіта школа мова українська мова Наталія Піпа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Знання – це добре і корисно. Але ніколи не забувайте про головне – про любов»
Бути вчителем. Цей дар – не для всіх
6 жовтня, 20:00
Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг
У школах на перервах заборонять російську мову? Депутатка ініціює законопроєкт
1 жовтня, 15:08
Механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни
В Україні запроваджено безкоштовне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік
4 жовтня, 17:44
Уряд виділив на будівництво восьмої підземної школи в регіоні майже 17 млн гривень
В одній із областей з’явиться восьма підземна школа
7 жовтня, 05:53
Субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів
Безкоштоване харчування для учнів початкових класів: стало відомо, коли запрацює послуга
11 жовтня, 15:32
Лісовий розповів про зміни у тестах для НМТ
Тести з історії України для НМТ-2025 зміняться. Деталі від Лісового
14 жовтня, 13:37
Міноборони: Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
16 жовтня, 21:24
Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла про рівень знань в українських школярів
Рівень знань українських підлітків відстає на два роки: чим це загрожує країні
18 жовтня, 13:50
Олександра Люта: Я приїжджала додому, де продовжувала розмовляти українською. На мене дивились здивованими очима
«Чимало друзів відсіялось». Зірка серіалу «Жіночий лікар» розповіла про важкий перехід на українську мову
22 жовтня, 22:21

Наука та освіта

Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт
Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт
Українською не лише на уроках, а й на перервах! Що змінює новий мовний законопроєкт
Українською не лише на уроках, а й на перервах! Що змінює новий мовний законопроєкт
17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу: список
17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу: список
Міносвіти повідомило, скільки дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації
Міносвіти повідомило, скільки дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації
Рівень знань українських підлітків відстає на два роки: чим це загрожує країні
Рівень знань українських підлітків відстає на два роки: чим це загрожує країні
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
76K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
31K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
16K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua