Нардепка від «Голосу» взялась українізувати освітнє середовище: що пропонує новий законопроєкт

У законопроєкті, який зареєструвала Наталія Піпа, прописано, що державна мова має лунати у школі і в позаурочний час

«Державна мова має лунати у школі і в позаурочний час»

Народна депутатка від партій «Голос» Наталія Піпа взялася за створення українськомовного середовища в освітньому просторі і зареєструвала проєкт змін до закону «Про освіту». Детальніше про це вона розповіла в новому інтерв’ю «Главкому».

У законопроєкті, який зареєструвала Піпа, чітко прописано, що державна мова має лунати у школі і в позаурочний час.

скріншот документа

Серед іншого документ запроваджує перевірку мовленнєвих компетенцій у дітей, а також декларує, що за створення українськомовного середовища у школах відповідальні вчителі і директори.

Водночас нардепка визнає, що не має ілюзії, що законопроєкт вирішить всі проблеми з мовою в школі.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка та ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

До слова, Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

Як повідомлялося, Піпа ще минулого місяця обіцяла зареєструвати подібний законопроєкт. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України.