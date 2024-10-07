Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В одній із областей з’явиться восьма підземна школа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В одній із областей з’явиться восьма підземна школа
Уряд виділив на будівництво восьмої підземної школи в регіоні майже 17 млн гривень
фото з відкритих джерел

У Запорізькій області днями розпочнуть будівництво чергової «підземної школи»

Новий підземний навчальний заклад з'явиться у Михайлівській громаді. Будівництво розпочнеться найближчими днями. Школа буде розрахована на 200 учнів, які навчатимуться у дві зміни. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнемо вже найближчими днями. Вона розрахована на 200 людей у дві зміни. Сім підземних навчальних просторів вже будуємо – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької «підземної школи» плануємо відкрити цієї осені. Основні роботи по всім восьми просторам закінчимо цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тис. дітей», - йдеться в повідомленні

У 2025 році планується збудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4 тис. учнів. Триває тендер на будівництво трьох з них, а по двом іншим розробляється проєктна документація.

Створення «підземних шкіл» – є частиною екосистеми «Безпечна освіта офлайн», мета якої – забезпечити можливість для 60 тис. дітей Запорізької області навчатися у безпечних та комфортних умовах, попри війну.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні діятиме програма «Школа офлайн».
 

Теги: Іван Федоров тендер будівництво школа освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зінченко наголосив, що велике питання полягає у тому, як саме Україна залучатиме інвестиції у будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики
Україна не забезпечує інвесторам умови для розвитку зеленої генерації – експерт
10 вересня, 16:37
Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн
«Гарпок» заборгував 60 млн євро за зелену електроенергію американській Elementum Energy
26 вересня, 18:22
Програми є заощадження витрат на енергоносії, мінімізація навантаження на загальну енергосистему, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок терористичних атак армії рф
У Вінниці планують будівництво ще 11 сонячних електростанцій
25 вересня, 12:15
Раніше уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому вступники вперше зможуть отримати державний грант на навчання
Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
10 вересня, 21:33
Російський міністр освіти на пропозицію Хучієва поки що не відреагував
Експрем'єр Чечні вимагає заборонити теорію Дарвіна у російських школах
19 вересня, 18:58
У тарвні Київ оголосив тендер для продовження будівництва метро на Виноградар
Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба
23 вересня, 17:00
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Петер Сійярто (зправа)
Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня
30 вересня, 21:00
Іран запустив по Ізраїлю ракети
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:00
У всіх регіонах України упродовж доби 3 жовтня відключення світла не прогнозується
Чи будуть відключення світла 3 жовтня: прогноз «Укренерго»
2 жовтня, 19:38

Наука та освіта

В одній із областей з’явиться восьма підземна школа
В одній із областей з’явиться восьма підземна школа
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км
Ніжаться на снігу та туляться до мам: українські полярники показали нещодавно народжених тюленят
Ніжаться на снігу та туляться до мам: українські полярники показали нещодавно народжених тюленят
Відома мовознавиця пояснила, що робити з фемінітивами
Відома мовознавиця пояснила, що робити з фемінітивами
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Global Teacher Prize Ukraine 2024. Названо ім'я найкращого вчителя року
Global Teacher Prize Ukraine 2024. Названо ім'я найкращого вчителя року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
77K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
15K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
11K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Вчора, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua