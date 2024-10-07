В одній із областей з’явиться восьма підземна школа
У Запорізькій області днями розпочнуть будівництво чергової «підземної школи»
Новий підземний навчальний заклад з'явиться у Михайлівській громаді. Будівництво розпочнеться найближчими днями. Школа буде розрахована на 200 учнів, які навчатимуться у дві зміни. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнемо вже найближчими днями. Вона розрахована на 200 людей у дві зміни. Сім підземних навчальних просторів вже будуємо – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької «підземної школи» плануємо відкрити цієї осені. Основні роботи по всім восьми просторам закінчимо цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тис. дітей», - йдеться в повідомленні
У 2025 році планується збудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4 тис. учнів. Триває тендер на будівництво трьох з них, а по двом іншим розробляється проєктна документація.
Створення «підземних шкіл» – є частиною екосистеми «Безпечна освіта офлайн», мета якої – забезпечити можливість для 60 тис. дітей Запорізької області навчатися у безпечних та комфортних умовах, попри війну.
Нагадаємо, з 2025 року в Україні діятиме програма «Школа офлайн».
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