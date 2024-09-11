Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву

Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні

За словами нардепки, комітет освіти, науки та інновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету

У Верховній Раді з'явилася ініціатива щодо скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. Відповідну пропозицію оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа.

За словами нардепки, комітет освіти, науки та інновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету.

«За 5 років було виготовлено понад 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили у два рази більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів – зменшилась. Робимо висновок, що у кількість медалей не відображає якості освіти», – заявила Наталія Піпа.

Народна депутатка зауважила, що початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні.

«Останні роки ці медалі не давали ніяких переваг при вступі до вишу. Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі РФ. Нехай там і залишається!», – йдеться у заяві нардепки.

Деякі користувачі соцмереж підтримують позицію народної депутатки і також вважають, що ніякої користі від медалей немає.

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Інші користувачі соцмереж виступають проти такої ініціативи, адже, за їх словами, діти прагнуть таких відзнак.

скріншот коментарів

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.