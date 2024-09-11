Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву
Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

За словами нардепки, комітет освіти, науки та інновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету

У Верховній Раді з'явилася ініціатива щодо скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. Відповідну пропозицію оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа.

За словами нардепки, комітет освіти, науки та інновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету.

«За 5 років було виготовлено понад 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили у два рази більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів – зменшилась. Робимо висновок, що у кількість медалей не відображає якості освіти», – заявила Наталія Піпа.

Народна депутатка зауважила, що початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні.

«Останні роки ці медалі не давали ніяких переваг при вступі до вишу. Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі РФ. Нехай там і залишається!», – йдеться у заяві нардепки.

Деякі користувачі соцмереж підтримують позицію народної депутатки і також вважають, що ніякої користі від медалей немає.

Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву фото 1
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву фото 2
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву фото 3
скріншот коментарів

Інші користувачі соцмереж виступають проти такої ініціативи, адже, за їх словами, діти прагнуть таких відзнак.

Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву фото 4
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву фото 5
скріншот коментарів

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.

Читайте також:

Теги: освіта школа українці Україна освітня реформа золота медаль медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Скандал через форму: Освітній омбудсмен звернувся до адміністрацій шкіл
Скандал через форму: Освітній омбудсмен звернувся до адміністрацій шкіл
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
Міністерство освіти після скандалу змінює процедуру добору навчальних підручників
Міністерство освіти після скандалу змінює процедуру добору навчальних підручників
Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників
Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
28K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
13K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
3168
Скільки отримують чиновники? Керівниця Нацагентства з держслужби розповіла, як працює нова система оплати праці

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua