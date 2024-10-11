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Заборона спілкуватися російською на перервах у школах: Міносвіти підтримало ініціативу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона спілкуватися російською на перервах у школах: Міносвіти підтримало ініціативу
У Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи
фото з відкритих джерел

Міністерство освіти схвалило законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять

Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

«Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало його», – зазначив міністр.

Очільник Міністерства освіти наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

«Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії», – додав він щодо необхідності захисту мов нацменшин.

За словами Лісового, міністерство «дбає про мови корінних народів, мови національних спільнот і перш за все за розвиток української мови».

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка та ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

Як повідомлялося, Піпа ще минулого місяця обіцяла зареєструвати подібний законопроєкт. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. 

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

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Теги: українська мова мова школа учні вчитель Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки

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