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У школах на перервах заборонять російську мову? Депутатка ініціює законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У школах на перервах заборонять російську мову? Депутатка ініціює законопроєкт
Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг
фото: Facebook / Наталія Піпа

Вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи і робити зауваження, коли чують російську у дітей

У Раді реєструють законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. Про це оголосила ініціаторка законопроєкту – народна депутатка Наталія Піпа.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди й вчителі – переходять на російську. Щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та всій території школи», – написала Піпа.

За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

«Діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською», – каже Наталія Піпа.

Поданий законопроєкт вводить до Закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Законопроєкт передбачає, що вчителі не зможуть переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи. Натомість вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Також законопроєкт пропонує батькам школярів долучатися до створення та підтримання українськомовного середовища в закладі освіти.

«Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: «Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою» (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)», – вважає Піпа.

Згідно з її законопроєктом, Кабмін та центральні органи виконавчої влади будуть зобов’язані розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

Нагадаємо, тіпа ще минулого місяця обіцяла зареєструвати подібний законопроєкт. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. 

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

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Теги: Кабмін школа українська мова булінг батьки послуги Наталія Піпа правила законопроєкт

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