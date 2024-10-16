Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників

Міноборони: Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram.

«Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком», – розповіли у відомстві.

Зазначається, що процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України.

«Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям», – наголосили в Міноборони.

Global Drone Аcademy працює з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БПЛА. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів,

мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів,

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах,

найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.