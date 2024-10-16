Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
Міноборони: Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні
фото з відкритих джерел

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram.

«Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком», – розповіли у відомстві.

Зазначається, що процес відбувся в рамках експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України.

«Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості  фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям», – наголосили в Міноборони.

Global Drone Аcademy працює з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БПЛА. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Щоб отримати ліцензію, заклад має:

  • проводити навчання з керування чи виготовлення дронів,
  • мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів,
  • мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах,
  • найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Читайте також:

Теги: виготовлення Telegram навчання військові школа Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

FA-50PL поки що перебуває на виробництві
Польща будує у Південній Кореї новітній винищувач FA-50PL (фото)
4 жовтня, 08:11
ЗСУ, ймовірно, зможуть бити по РФ британською зброєю
Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ
27 вересня, 02:01
Причини збою наразі невідомі
У роботі Telegram стався збій
1 жовтня, 21:58
В Іраку атакували базу США
Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку
1 жовтня, 02:22
Росіяни активніше почали захищати Кримський міст
Окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста: Плетенчук повідомив навіщо
5 жовтня, 12:54
«Охотник» з'явився у 2019 році, але кількість їх обмежена
ЗСУ «затрофеїли» рідкісну ворожу техніку
6 жовтня, 12:57
Суд вважав, що призначення мінімального покарання (три роки позбавлення волі) в цьому випадку є недоцільним
Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
10 жовтня, 10:15
ЗСУ змогли відбити позиції біля Селидового
Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW
14 жовтня, 04:48
У застосунку «Резерв» буде більше функцій
У застосунку «Резерв+» з'являться нові корисні функції
14 жовтня, 04:01

Наука та освіта

Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
Стало відомо, скільки дітей виїхали з України перед початком навчального року
Стало відомо, скільки дітей виїхали з України перед початком навчального року
Тести з історії України для НМТ-2025 зміняться. Деталі від Лісового
Тести з історії України для НМТ-2025 зміняться. Деталі від Лісового
Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з економіки
Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з економіки
Оновлено навчальну програму «Захисту України»: як і що вивчатимуть учні
Оновлено навчальну програму «Захисту України»: як і що вивчатимуть учні
Боротися з булінгом у школі стало простіше: МОН повідомив про нову функцію
Боротися з булінгом у школі стало простіше: МОН повідомив про нову функцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
108K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
14K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
12K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список

Новини

Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Сьогодні, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua