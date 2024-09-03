Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід
Піпа: «Освітній процес – це не тільки уроки, а й перерви, перебування на шкільному подвір’ї. І вчителі мають послуговуватися державною мовою»
фото з відкритих джерел

Наталія Піпа обіцяє у вересні подати законопроєкт про підвищення відповідальності за створення україномовного середовища

Аби українські школярі більше розмовляли українською мовою, потрібні не лише зміни на законодавчому рівні, а й створення відповідного контенту. Наприклад, дітям можна показувати «не високоінтелектуальні «тік-токи». Про це у коментарі «Главкому» повідомила нардепка фракції «Голос», секретарка Комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

На думку політикині, популяризація державної мови серед підлітків має бути нестандартною.

«Це питання у тому числі і контенту, якого вони споживають: і тік-токи, і меми, і музика. Що важливо: український контент нині є, його багато, він гарний, але він часто високоінтелектуальний. Насправді нам потрібно мати також контент українською, який не є високоінтелектуальним. І от якраз в оцих напрямках нам би треба було, щоб була робота як Міністерства освіти, так і Державної служби якості освіти», – пояснила вона.

Також Піпа пропонує запровадити вимірювання мовленнєвих компетенцій. Іншими словами – «діагностику»: наскільки добре дитина може спілкуватися в садочку, в школі. Нардепка підкреслює: за кордоном такі вимірювання є поширеними: в Естонії Бельгії, США, Німеччині.

Крім цього, нардепка обіцяє «Главкому» у вересні подати законопроєкт про підвищення відповідальності за створення україномовного середовища.

«Практика таких країн чи регіонів, в яких була загроза мові, наприклад, у канадському Квебеці або у бельгійській Фландрії, свідчить про необхідність саме чіткого законодавчого регулювання. Бо освітній процес – це не тільки уроки, а й перерви, перебування на шкільному подвір’ї, на майданчику. І вчителі мають послуговуватися державною мовою», – каже Піпа.

Політикиня наголошує: важливо пояснювати підліткам, що українську мову треба ототожнювати із захистом від країни-агресора. «Важливо, аби ми чули від президента про важливість української мови, про цінність, про те, що мова напряму пов'язана з українською ідентичністю, а українська ідентичність – із захистом і свободою, відповідно популярність української мови серед підлітків точно не зменшувалася б», – зазначила вона.

На думку Наталії Піпи, необхідно мотивувати говорити українською мовою не лише дітей, а й їхніх батьків. «Нам треба доносити, що говорити українською в сім'ї – вигідно, це полегшить життя у майбутньому. Бо діти, які говорять змалечку українською, при вступі до школи краще читають, краще розуміють матеріал, відчувають себе з першого класу переможцями. Відповідно, україномовним дітям вчитися легше, ніж російськомовним», – каже парламентарка. Вона додає, що україномовним дітям «легше скласти ЗНО за російськомовних однолітків, обрати кращий університет і мати потім кращу роботи і заробітну плату».

Нагадаємо, у 2024 році 78% респондентів назвали українську рідною мовою, що на 25% більше, ніж у 2006 році. Такий стрімкий зріст свідчить про зміну мовних уподобань українців та посилення національної ідентичності. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. 

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

Читайте також:

Теги: закон українська мова робота університет школярі Наталія Піпа дитина законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег та Марія Височанські є найбільшою підтримкою своєї доньки, капітанки національної команди у групових вправах Марії Височанської
Щемливий момент на Олімпіаді: за українську гімнастку приїхав повболівати батько-військовий
10 серпня, 14:19
Ірина Констанкевич заявила, що структура в Telegram існують анонімні канали, що поширюють російську пропаганду
Україна не має законодавчої бази для закриття Telegram-каналів – нардепка
7 серпня, 21:45
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі?
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі? Тема дня
20 серпня, 14:00
Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
5 серпня, 19:33
Користувачі е-Карти можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни
Працевлаштування ветеранів на держслужбу: в Україні стартував проєкт е-Карта вакансій
5 серпня, 17:22
У Дубаї тестують ініціативу «Гнучке літо»
У ОАЕ розпочалось тестування 4-денного робочого тижня
9 серпня, 23:30
Комітет Верховної Ради рекомендує парламентарям ухвалити законопроєкт про заборону УПЦ МП
Заборона Московської церкви: парламентський комітет переглянув висновок до законопроєкту
16 серпня, 14:13
Фахівці радять педагогам ознайомити українських школярів зі значенням Дня пам’яті захисників України
Яким цьогоріч буде перший урок у школах: рекомендація МОН
28 серпня, 12:17
Генпрокурор зауважив, що слідчі вживатимуть усіх заходів задля повернення Дмитрука в рамках закону, якщо він не зробить цього добровільно
«Депутате, поверніться, і прийдіть до слідчого»: Генпрокурор звернувся до Дмитрука
27 серпня, 13:18

Наука та освіта

Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід
Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід
Чому українські школярі досі говорять російською? Учитель року звернувся до колег
Чому українські школярі досі говорять російською? Учитель року звернувся до колег
Чинний правопис – нелегітимний. Заява директора Інституту української мови Павла Гриценка
Чинний правопис – нелегітимний. Заява директора Інституту української мови Павла Гриценка
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення
У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення
Новий навчальний рік. Чому школярі досі говорять російською?
Новий навчальний рік. Чому школярі досі говорять російською?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
24K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9037
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
7566
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua