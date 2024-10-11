Безкоштоване харчування для учнів початкових класів: стало відомо, коли запрацює послуга

Органи місцевого самоврядування вже отримали кошти з державного бюджету та готуються розподіляти їх серед шкіл своїх територіальних громад

На початку жовтня уряд затвердив виділення державної субвенції розміром 2 млрд грн на харчування учнів початкових класів (1–4 класи). Передбачено, що всі учні початкових класів (1–4 класи) будуть безоплатно харчуватися незалежно від того, чи належать вони до пільгової категорії, чи ні.

Що таке субвенція на харчування учнів початкових класів

Субвенція – це механізм, який дає змогу розподілити кошти з державного бюджету до бюджетів територіальних громад у вигляді фінансового ресурсу на задоволення важливих потреб, що потребують підтримки не лише на рівні громади, а й з боку держави.

Так, субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів (1–4 класи), які навчаються у школах, гімназіях, ліцеях комунальної форми власності в очному або очно-дистанційному форматі. Під одноразовим гарячим харчуванням мається на увазі як сніданки, так і обіди – залежно від організації навчання. У разі запровадження навчання у дві зміни сніданком вважається приймання їжі до 12:00, обід – з 12:00.

Заклади освіти можуть забезпечувати харчування учнів самостійно, тоді кошти субвенції покривають вартість придбання продуктів. Якщо заклад освіти залучає надавачів послуг з харчування (кейтеринг та/або аутсорсинг), то субвенція покриває не більш як 70% від вартості їхніх послуг.

Варто зазначити, що залишок субвенції не переходить на наступний рік. Тобто, якщо громади не використають кошти частково або повністю у 2024, субвенція не залишиться на 2025. Наприкінці цього року кошти повернуть до держбюджету.

Коли громади отримають кошти

Державна казначейська служба перерахувала кошти на рахунки територіальних громад відповідно до затвердженого постановою Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 р. № 1145 розподілу субвенції на 2024 рік.

Тобто органи місцевого самоврядування вже отримали кошти з державного бюджету та готуються розподіляти їх серед шкіл своїх територіальних громад. Очікується, що громади впродовж жовтня ухвалять всі потрібні рішення, щоб почати використовувати субвенцію для організації безоплатного харчування для учнів початкових класів (1–4 класи).

Щоб дізнатися, коли в конкретному закладі загальної середньої освіти почнеться безоплатне харчування учнів початкових класів (1–4 класи), потрібно звертатися або до адміністрації закладу, або до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, уряд від жовтня забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету виділено 2 млрд грн, які було передано місцевим громадам у формі субвенції.

Як повідомлялося, з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

До слова, новий підземний навчальний заклад з'явиться у Михайлівській громаді. Будівництво розпочнеться найближчими днями. Школа буде розрахована на 200 учнів, які навчатимуться у дві зміни.