Рівень знань українських підлітків відстає на два роки: чим це загрожує країні

Кузьмичова: Зараз ми працюємо над стратегією повернення дітей до очного навчання

Рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні. За даними PISA-2022, рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на два роки від потрібного рівня, і це сигнал тривоги для всього суспільства. Освітні втрати не просто позначаються на індивідуальному розвитку дитини – вони в перспективі можуть стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни», – сказала заступниця міністра.

Надія Кузьмичова зауважила, що через вимушені переїзди та пропуски під час війни багато дітей не мали змоги отримати достатньо знань: «Це не лише питання шкільних оцінок. Це розвиток м'яких навичок та навичок соціалізації, це майбутні професійні можливості, успіхи, які можуть залишитись нереалізованими».

Заступниця міністра зауважила, що за прогнозом Світового банку, через освітні втрати ці учні сумарно втрачатимуть мільярди доларів доходів упродовж свого життя.

«Це реальна загроза нашому людському капіталу та розвитку всієї країни. Зараз ми працюємо над стратегією повернення дітей до очного навчання – це не просто точкове рішення. Це наше зобов’язання перед майбутнім держави, наш шанс забезпечити дітям необхідні знання, навички та впевненість, які так важливі для їхньої успішної реалізації в житті та для сильного майбутнього України», – додала Кузьмичова.

Нагадаємо, що близько 300 тис. дітей виїхали з України перед початком навчального року. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна. За словами нардепки, така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. Зокрема, Южаніна вважає, що дана ситуація свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє.

До слова, з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.