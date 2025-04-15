Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів»

Проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що держава частково ускладнює доступ українців до освіти, і як наслідок, студенти обирають навчання за кордоном. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

За словами Ягодзінського, намагання під час війни «посилити, поглибити, обмежити, ускладнити» призводить до того, що випускники шкіл обирають польські заклади освіти, які приймають українських студентів «часто без іспитів та оплати на перших етапах навчання».

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів – НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ, ЄДКІ – бачите, як багато абревіатур. Одна спроба розібратися в них викликає когнітивний дисонанс і ставить питання – а державі потрібні молоді люди чи потрібні не всі молоді люди?» – цікавиться науковець.

Ягодзінський акцентує увагу на випадках, коли школярі не складають Національний мультитест (НМТ) на 100 балів і втрачають можливість вступу до університету.

«Чиновники рекомендують йти в профтехосвіту. Але я не бачив, щоб діти самих чиновників ставали слюсарями, сантехніками, шахтарями, водіями, залізничниками тощо. Це безперечно благородні професії і держава зробила багато для їх популяризації і підтримки в умовах воєнного часу, але що робити з дітьми, які не бачать себе серед робітничих професій, але завалили НМТ? Відповідь наша держава не має», – наголосив доктор наук.

Водночас, на його думку, відповідь на це мають закордонні виші, які запрошують українських студентів без іспитів, дають можливість до адаптації, підтягнутись і розпочати навчання.

Також професор наголошує на важливості усунення бюрократії з визнанням дипломів.

«Зараз це кола пекла у деяких випадках: папери, очікування, часто – допомога посередників та різних «рішал». Запровадити онлайн-платформу, де умовно за тиждень усе перевіряють (частково автоматично). Студент із польським, німецьким, італійським дипломом не має чекати тривалий період на визнання дипломів. Моя б воля – я скасував в цілому систему визнання дипломів. Як на мене – це якийсь рудимент. Ми йдемо в Європу, але чомусь український чиновник має визначати чи ні дипломи?» – зауважив Ягодзінський.

На його думку, держава може домовитись про обмежений доступ до інформаційної бази Європейських країн, через яку за пару хвилин можна отримати інформацію про те, чи дійсно надавач диплому є випускником. Ягодзінський додав, що така система працює в Україні з українськими дипломами – будь-який роботодавець за номером диплому може перевірити – чи дійсно ця людина навчалась.

Раніше Сергій Ягодзінський заявив, що аби українська молодь охоче поверталася із-за кордону навчатися в Україні, варто частково зупинити боротьбу за якість освіти.

Також Ягодзінський вважає, що Україна має через інформаційний ресурс не лише підтримувати звʼязок із молоддю, а й заохотити її повертатися на батьківщину. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

Науковець вважає, що студенти за кордоном можуть не знати всього, що відбувається вдома. «Так, часто вони не знають про це тому, що не хочуть знати або не мають часу на те, щоб розбиратись із тим, а що відбувається в Україні в сфері спорту, економіки, заробітків, ринку праці, цін на нерухомість і т.п.», – пояснив він.