Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину
Професор наголошує на важливості усунення бюрократії з визнанням дипломів
фото з відкритих джерел

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів»

Проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що держава частково ускладнює доступ українців до освіти, і як наслідок, студенти обирають навчання за кордоном. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

За словами Ягодзінського, намагання під час війни «посилити, поглибити, обмежити, ускладнити» призводить до того, що випускники шкіл обирають польські заклади освіти, які приймають українських студентів «часто без іспитів та оплати на перших етапах навчання». 

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів – НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ, ЄДКІ – бачите, як багато абревіатур. Одна спроба розібратися в них викликає когнітивний дисонанс і ставить питання – а державі потрібні молоді люди чи потрібні не всі молоді люди?» – цікавиться науковець.

Ягодзінський акцентує увагу на випадках, коли школярі не складають Національний мультитест (НМТ) на 100 балів і втрачають можливість вступу до університету.

«Чиновники рекомендують йти в профтехосвіту. Але я не бачив, щоб діти самих чиновників ставали слюсарями, сантехніками, шахтарями, водіями, залізничниками тощо. Це безперечно благородні професії і держава зробила багато для їх популяризації і підтримки в умовах воєнного часу, але що робити з дітьми, які не бачать себе серед робітничих професій, але завалили НМТ? Відповідь наша держава не має», – наголосив доктор наук.

Водночас, на його думку, відповідь на це мають закордонні виші, які запрошують українських студентів без іспитів, дають можливість до адаптації, підтягнутись і розпочати навчання.

Також професор наголошує на важливості усунення бюрократії з визнанням дипломів.

«Зараз це кола пекла у деяких випадках: папери, очікування, часто – допомога посередників та різних «рішал». Запровадити онлайн-платформу, де умовно за тиждень усе перевіряють (частково автоматично). Студент із польським, німецьким, італійським дипломом не має чекати тривалий період на визнання дипломів. Моя б воля – я скасував в цілому систему визнання дипломів. Як на мене – це якийсь рудимент. Ми йдемо в Європу, але чомусь український чиновник має визначати чи ні дипломи?» – зауважив Ягодзінський.

На його думку, держава може домовитись про обмежений доступ до інформаційної бази Європейських країн, через яку за пару хвилин можна отримати інформацію про те, чи дійсно надавач диплому є випускником. Ягодзінський додав, що така система працює в Україні з українськими дипломами – будь-який роботодавець за номером диплому може перевірити – чи дійсно ця людина навчалась. 

Раніше Сергій Ягодзінський заявив, що аби українська молодь охоче поверталася із-за кордону навчатися в Україні, варто частково зупинити боротьбу за якість освіти. 

Також Ягодзінський вважає, що Україна має через інформаційний ресурс не лише підтримувати звʼязок із молоддю, а й заохотити її повертатися на батьківщину. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

Науковець вважає, що студенти за кордоном можуть не знати всього, що відбувається вдома. «Так, часто вони не знають про це тому, що не хочуть знати або не мають часу на те, щоб розбиратись із тим, а що відбувається в Україні в сфері спорту, економіки, заробітків, ринку праці, цін на нерухомість і т.п.», – пояснив він.

Читайте також:

Теги: ЗНО Міністерство освіти і науки освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Комісія журналістської етики стала інструментом у суді
Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром
25 березня, 10:10
Одним із факторів цього явища може бути зміна стилю життя
Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
16 березня, 07:43
Трамп від початку свого президентства підписав вже низку указів
Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США
20 березня, 23:12
Білл Гейтс поміркував про майбутнє штучного інтелекту
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
28 березня, 19:37
Уряд визначив додаткові категорії студентів і викладачів
Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують
4 квiтня, 16:09
У 86% українських дітей із прифронтових регіонів є затримка в розвитку соціально-емоційного інтелекту
Демографічна криза в Україні. Міносвіти розповіло, що буде з дитсадками
2 квiтня, 09:15
Глава держави акцентував, що вже заплановане розширення застосунку на професійно-технічну та вищу освіту
Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції
8 квiтня, 19:58
Михайло Поплавський провів для студентів майстер-клас «Медіабізнес, імідж і репутація»
Цифрове майбутнє: Поплавський презентував освітній медіахаб 
10 квiтня, 14:38
Науковець: Українські університети цінують фундаментальну підготовку, часто можна почути, що ми забезпечуємо грунтовне, фахове знання
Чому варто вчитися в Україні? Доктор наук назвав головні переваги
11 квiтня, 07:37

Наука та освіта

Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину
Чому абітурієнти обирають навчання в Польщі? Доктор наук назвав неочікувану причину
Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку
Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку
Чи є в українській мові слово «свободний». Мовознавиця проаналізувала текст пісні Олі Полякової
Чи є в українській мові слово «свободний». Мовознавиця проаналізувала текст пісні Олі Полякової
«Щоп’ять хвилин» чи «що п’ять хвилин»? Мовознавиця пояснила, як писати «що» з числівниками
«Щоп’ять хвилин» чи «що п’ять хвилин»? Мовознавиця пояснила, як писати «що» з числівниками
Чому варто вчитися в Україні? Доктор наук назвав головні переваги
Чому варто вчитися в Україні? Доктор наук назвав головні переваги
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
23K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
17K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
17K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
12K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua