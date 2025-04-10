Доктор наук пояснив, як «достукатися» до молоді, аби вони поверталися в Україну

Науковець: Як достукатись до молоді? Точно так, як це роблять інфлюенсери – TikTok, Instagram, телеграм та інші платформи для молоді

«Навіть в умовах війни потрібно формувати в молоді бажання повернутись, відчуття того, що Україна – це місце, в якому вони реалізуються ширше»

Проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що Україна має через інформаційний ресурс не лише підтримувати звʼязок із молоддю, а й заохотити її повертатися на батьківщину. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

Науковець вважає, що студенти за кордоном можуть не знати всього, що відбувається вдома. «Так, часто вони не знають про це тому, що не хочуть знати або не мають часу на те, щоб розбиратись із тим, а що відбувається в Україні в сфері спорту, економіки, заробітків, ринку праці, цін на нерухомість і т.п.», – пояснив він.

Ягодзінський переконаний, що під час війни будь-які переваги України не можуть покрити відсутність безпеки. Однак, на його думку, навіть в умовах війни «можна і потрібно» формувати в молоді бажання повернутись, відчуття того, що Україна – це місце, в якому вони реалізуються ширше і досягнуть своїх цілей простіше, ніж будучи іноземцем за кордоном.

«Як достукатись до молоді? Точно так, як це роблять інфлюенсери – TikTok, Instagram, телеграм та інші платформи для молоді. Але для цього потрібно бути сучасним, не потрібно надувати щоки від своєї важливості та бюрократичності. Будь простішим – і до тебе потягнуться люди – це гасло саме під дану ситуацію», – наголосив професор.

Раніше Ягодзінський заявив, що українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

Також проректор Європейського університету вважає, що аби українська молодь охоче поверталася із-за кордону навчатися в Україні, варто частково зупинити боротьбу за якість освіти.

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів – НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ, ЄДКІ – бачите, як багато абревіатур. Одна спроба розібратися в них викликає когнітивний дисонанс і ставить питання – а державі потрібні молоді люди чи потрібні не всі молоді люди?» – зауважує професор.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.