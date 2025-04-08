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Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції
Глава держави акцентував, що вже заплановане розширення застосунку на професійно-технічну та вищу освіту
фото: president.gov.ua

У застосунку  діти зможуть таємно повідомляти про булінг у школі та матимуть внутрішню валюту

Освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх українських шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 тис. навчальних закладів. Як передає «Главком», про це повідомило Мінцифри.

У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.

Тобто тепер учням і батькам не потрібно думати, де знайти домашнє завдання, чи боятися забути план уроку. А вчителі витрачають менше часу на рутину – журнали, плани, папери. А більше – на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.

Незабаром у «Мрії» зʼявляться нові функції:

  • Для дітей додадуть внутрішню валюту – мрійки, які даватимуть за навчальні досягнення. Їх можна обмінювати на бонуси – квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести;
  • Зʼявиться перший функціонал на базі штучного інтелекту – автоматичний генератор тестів і рекомендаційна система з добору навчального відеоконтенту в застосунку.
  • Батьки зможуть обирати гуртки за інтересами дітей у застосунку та записуватися в них.

Також Володимир Зеленський зазначив, що серед рішень, які треба розробити, передусім – додаткові безпекові функції саме для дітей. За його словами, в учнів має бути інструмент, який дасть їм змогу повідомляти про випадки булінгу.

«Сказати, що підтримка потрібна, має бути максимально просто і, якщо потрібно, конфіденційно. Головне – щоб була довіра й реальний захист для кожної дитини», – наголосив Президент.

Ще одним завданням є пошук шляху для залучення дітей за кордоном, щоб українські освітні можливості були доступні для українських дітей у будь-якій точці світу.

Крім того, глава держави акцентував, що вже заплановане розширення на професійно-технічну та вищу освіту, і це треба забезпечити на наступний рік.

Аби підʼєднати школу до «Мрії», треба подати заявку на сайті.

Раніше повідомлялося, що міністерство цифрової трансформації почало тестування освітнього застосунку «Мрія» – 40 шкіл з шести областей України та Києва допомагають перевірити й покращити його. За допомогою «Мрії» учні навчатимуться за сучасними методиками, батьки – краще розумітимуть своїх дітей, а вчителі – більше часу присвячуватимуть розвитку учнів. Він зазначив, що у застосунку окрім журналу будуть план дня, бібліотека контенту, чати з учнями та батьками. Батьки зможуть побачити, які предмети більше подобаються дитині, а де оцінки треба покращити.

Так, 2 вересня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку «Мрія», а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України.

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Теги: освіта освітня реформа школа школярі

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