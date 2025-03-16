Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одним із факторів цього явища може бути зміна стилю життя
фото з відкритих джерел

Навички 15-річних учнів у читанні, математиці та природничих науках досягли піку у 2012 році

Дослідження свідчать про поступове зниження рівня інтелектуального розвитку людства за останні десять років, хоча біологія мозку залишається незмінною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Результати тестувань, зокрема міжнародного дослідження PISA, показали, що навички 15-річних учнів у читанні, математиці та природничих науках досягли піку у 2012 році, після чого почалося поступове зниження. Попри вплив пандемії на освіту, ця тенденція має більш глибоке коріння.

Науковці припускають, що одним із факторів цього явища може бути зміна стилю життя та способів отримання інформації, які зменшують потребу в складному аналізі та критичному мисленні.

Раніше ми писали, що Apple планує представити нову функцію для своїх бездротових навушників AirPods, що дозволить здійснювати переклад розмов у реальному часі на іншу мову. Оновлення буде частиною програмного оновлення AirPods, що вийде цього року разом із новим iOS 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця функція стане частиною загальної модернізації програмного забезпечення компанії у 2025 році.

Окрім нових можливостей для AirPods, очікується масштабне оновлення операційної системи iOS і новий дизайн для macOS, що має стати значним кроком у розвитку екосистеми Apple. Відомо, що компанія також продовжує вдосконалювати свої технології перекладу в iOS 19.

Також OpenAI випустила оновлену версію своєї мовної моделі – GPT-4.5, яка має підвищити якість текстового та програмного коду. Спочатку доступ до неї отримають вибрані користувачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний блог компанії.

Зазначається, GPT-4.5 краще реагує на підказки, що робить її ефективнішою для написання текстів і кодування. Крім того, очікується, що ця версія допускатиме менше помилок порівняно з попередніми моделями.

Теги: освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любов Любчик: «На сьогодні українські освітні осередки є на всіх п'яти континентах»
Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
17 лютого, 07:46
На початку року найбільш відчутний дефіцит кадрів був у сфері освіти
Де найбільший дефіцит кадрів? Державний центр зайнятості зробив заяву
21 лютого, 15:55
Юрій Винничук (справа) у своїй колонці став на захист Йосипа Лося (зліва)
Відомий письменник став на захист 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях: реакція мережі
27 лютого, 17:02
Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня
Індексація пенсій, ціни на ліки, бронювання: що зміниться з 1 березня
1 березня, 05:00
Американці під час протесту проти політики президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска
Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
4 березня, 16:14
Проєкт указу Трампа спрямований на ліквідацію Міносвіти США
Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ
7 березня, 07:12
Гарвардський університет торік отримав $700 млн федерального фінансування
Університети США припинили набирати людей на роботу через погрози Трампа
11 березня, 08:51
Минулого тижня стартувала реєстрація на НМТ
Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено
11 березня, 12:04
Трамп має намір провести масштабні реформи в уряді США
Міністерство освіти США скоротило майже 50% персоналу після заяв Трампа
12 березня, 08:16

Життя

Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
Знімок Трампа та сина Ілона Маска став вірусним
Знімок Трампа та сина Ілона Маска став вірусним
Дешевше за квартиру. У Шотландії виставлено на продаж мальовничий острів
Дешевше за квартиру. У Шотландії виставлено на продаж мальовничий острів
Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття
Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття
Подруги Фаріон показали її останню записку (фото)
Подруги Фаріон показали її останню записку (фото)
В Австралії блогерка викрала дитинча вомбата: уряд обурений, люди вимагають депортації
В Австралії блогерка викрала дитинча вомбата: уряд обурений, люди вимагають депортації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
26K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
17K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
11K
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
2392
Курщина. Реальна ситуація

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua