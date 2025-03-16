Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT

Одним із факторів цього явища може бути зміна стилю життя

Навички 15-річних учнів у читанні, математиці та природничих науках досягли піку у 2012 році

Дослідження свідчать про поступове зниження рівня інтелектуального розвитку людства за останні десять років, хоча біологія мозку залишається незмінною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Результати тестувань, зокрема міжнародного дослідження PISA, показали, що навички 15-річних учнів у читанні, математиці та природничих науках досягли піку у 2012 році, після чого почалося поступове зниження. Попри вплив пандемії на освіту, ця тенденція має більш глибоке коріння.

Науковці припускають, що одним із факторів цього явища може бути зміна стилю життя та способів отримання інформації, які зменшують потребу в складному аналізі та критичному мисленні.

Раніше ми писали, що Apple планує представити нову функцію для своїх бездротових навушників AirPods, що дозволить здійснювати переклад розмов у реальному часі на іншу мову. Оновлення буде частиною програмного оновлення AirPods, що вийде цього року разом із новим iOS 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця функція стане частиною загальної модернізації програмного забезпечення компанії у 2025 році.

Окрім нових можливостей для AirPods, очікується масштабне оновлення операційної системи iOS і новий дизайн для macOS, що має стати значним кроком у розвитку екосистеми Apple. Відомо, що компанія також продовжує вдосконалювати свої технології перекладу в iOS 19.

Також OpenAI випустила оновлену версію своєї мовної моделі – GPT-4.5, яка має підвищити якість текстового та програмного коду. Спочатку доступ до неї отримають вибрані користувачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний блог компанії.

Зазначається, GPT-4.5 краще реагує на підказки, що робить її ефективнішою для написання текстів і кодування. Крім того, очікується, що ця версія допускатиме менше помилок порівняно з попередніми моделями.