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Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США
Трамп від початку свого президентства підписав вже низку указів
фото: Reuters

США розпочинають ліквідацію Департаменту освіти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Сьогодні ми робимо дуже історичний крок, який готувався 45 років. За кілька хвилин я підпишу виконавчий указ, щоб раз і назавжди розпочати ліквідацію Департаменту освіти», – сказав президент США перед підписанням.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що займеться ліквідацією міністерства.

«Ідея полягає в тому, що ми перемістимо Департамент освіти, ми перенесемо освіту в штати, щоб штати, а не бюрократи, які працюють у Вашингтоні, могли керувати освітою», – заявляв Трамп раніше.

Раніше Білий дім підтвердив, що Трамп підпише наказ 20 березня про закриття Міністерства освіти. Департамент вже зазнав перед цим значних скорочень персоналу та бюджету.

Після інавгурації Трамп оголосив, що має намір провести масштабні реформи в уряді США. Президент США заснував Департамент ефективності уряду, який очолив мільярдер Ілон Маск.

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Теги: освітня реформа освіта президент наказ Дональд Трамп

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