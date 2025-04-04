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Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують
Уряд визначив додаткові категорії студентів і викладачів
фото ілюстративне

Уряд України розширив перелік категорій студентів і викладачів, які не підлягають мобілізації

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до законодавства, які визначають додаткові категорії студентів і викладачів, що отримують право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти».

«Законопроєктом пропонується уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, поміж іншого: учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти (зазначені положення поширюються на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 ЗУ «Про освіту»)», - повідомив Мельничук.

Також, згідно зі змінами, під мобілізацію не підлягатимуть наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Зазначені положення поширюються на працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Нагадаємо, Студенти денної форми навчання мають право на відстрочку, але існують винятки. Деякі категорії студентів можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил на законних підставах. 

Також, Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу. З початку відкриття першого центру  рекрутингу української армії у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок. 
 

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Теги: мобілізація студенти освіта бронювання від мобілізації

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