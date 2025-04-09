Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Варто зупинити боротьбу за якість освіти». Проректор столичного вишу здивував заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Варто зупинити боротьбу за якість освіти». Проректор столичного вишу здивував заявою
Експерт: Ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів
фото з відкритих джерел

«Що нам важливіше – відкинути студента з України, який не склав НМТ чи дати йому вступити до університету, але залишитись з нашою державою?»

Проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що аби українська молодь охоче поверталася із-за кордону навчатися в Україні, варто частково зупинити боротьбу за якість освіти. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

«Ймовірно, це звучить дивно і дико від проректора університету, але намагання під час війни посилити, поглибити, обмежити, ускладнити призводить до того, що випускники шкіл обирають польські заклади освіти», – пояснив експерт. Він наголошує, що польські виші приймають наших студентів «з великим задоволенням» і часто без іспитів та оплати на перших етапах навчання.

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів – НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ, ЄДКІ – бачите, як багато абревіатур. Одна спроба розібратися в них викликає когнітивний дисонанс і ставить питання – а державі потрібні молоді люди чи потрібні не всі молоді люди?» – зауважує професор.

Ягодзінський акцентує увагу на випадках, коли школярі не складають Національний мультитест (НМТ) на 100 балів і втрачають можливість вступу до університету.

«Чиновники рекомендують йти в профтехосвіту. Але я не бачив, щоб діти самих чиновників ставали слюсарями, сантехніками, шахтарями, водіями, залізничниками тощо. Це безперечно благородні професії і держава зробила багато для їх популяризації і підтримки в умовах воєнного часу, але що робити з дітьми, які не бачать себе серед робітничих професій, але завалили НМТ? Відповідь наша держава не має», – наголосив доктор наук.

Водночас, на його думку, відповідь на це мають закордонні виші, які запрошують українських студентів без іспитів, дають можливість до адаптації, підтягнутись і розпочати навчання.

«У нас, як у мене складається враження, йде боротьба за якість вищої освіти всупереч демографічним реаліям. Що нам важливіше – відкинути студента з України, який не склав НМТ чи дати йому право вступити до університету, але залишитись з нашою державою?  Маєте відповідь? Я маю – я за збереження людей», – підкреслив Ягодзінський.

За його словами, про якість освіти «можна поговорити після війни». Також науковець нагадав, що університети допомагають студентам у їхньому становленні. «Часто буває – на вході студент слабкий, але потім проявляє свої максимально позитивні якості як фахівець», – підсумував доктор наук.

Раніше Ягодзінський заявив, що українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів. 

Читайте також:

Теги: ЗНО студенти університет вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Професор КНУ потрапив у скандал через висловлювання про жінок
Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
9 березня, 21:45
В університеті вважають, що звільнення Василенка було «в правовому полі», і цю позицію юристи університету представлятимуть в суді
Журналісти не змогли потрапити на суд щодо поновлення на посаді професора Василенка
10 березня, 17:02
Минулого тижня стартувала реєстрація на НМТ
Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено
11 березня, 12:04
Василь Чебаник з 2001 року працював над проєктом «Рутенія. Графіка української мови»
Помер автор шрифта «Рутенія», лауреат Шевченківської премії Василь Чебаник
14 березня, 17:15
Напруження зростає через наметове містечко прихильників Вучича
У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
15 березня, 14:44
Богданович викладає в Університеті Карпенка-Карого
Секс-скандал в університеті Карпенка-Карого. Легендарний актор дав пораду студентам
18 березня, 17:44
Збитий російський безпілотник «Гербера» є дешевшим аналогом «Шахеда»
Столичний музей авіації отримав цінний експонат – російський дрон «Гербера»
18 березня, 09:21
Торік Донецький національний університет економіки і торгівлі було приєднано до Криворізького національного університету
Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
4 квiтня, 15:36
Коваль вже увійшла до списків трансферного порталу, щоб змінити університет
Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду
7 квiтня, 16:29

Наука та освіта

«Варто зупинити боротьбу за якість освіти». Проректор столичного вишу здивував заявою
«Варто зупинити боротьбу за якість освіти». Проректор столичного вишу здивував заявою
Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції
Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції
Уряд змінив правила підготовки аспірантів та докторантів
Уряд змінив правила підготовки аспірантів та докторантів
Уряд створив Інститут екологічного відновлення та розвитку України
Уряд створив Інститут екологічного відновлення та розвитку України
Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
Чи можна пити каву з «горнятка»? Мовознавиця пояснила, в яких випадках потрібно вживати це слово
Чи можна пити каву з «горнятка»? Мовознавиця пояснила, в яких випадках потрібно вживати це слово

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
57K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
24K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
15K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
11K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua