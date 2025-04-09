«Варто зупинити боротьбу за якість освіти». Проректор столичного вишу здивував заявою

«Що нам важливіше – відкинути студента з України, який не склав НМТ чи дати йому вступити до університету, але залишитись з нашою державою?»

Проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що аби українська молодь охоче поверталася із-за кордону навчатися в Україні, варто частково зупинити боротьбу за якість освіти. Таку думку він виразив у коментарі «Главкому».

«Ймовірно, це звучить дивно і дико від проректора університету, але намагання під час війни посилити, поглибити, обмежити, ускладнити призводить до того, що випускники шкіл обирають польські заклади освіти», – пояснив експерт. Він наголошує, що польські виші приймають наших студентів «з великим задоволенням» і часто без іспитів та оплати на перших етапах навчання.

«Поляки думають про майбутнє – ми ставимо барʼєри. Які? Ускладнюємо процедури вступу, піднімаємо порогові бали вступних іспитів – НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ, ЄДКІ – бачите, як багато абревіатур. Одна спроба розібратися в них викликає когнітивний дисонанс і ставить питання – а державі потрібні молоді люди чи потрібні не всі молоді люди?» – зауважує професор.

Ягодзінський акцентує увагу на випадках, коли школярі не складають Національний мультитест (НМТ) на 100 балів і втрачають можливість вступу до університету.

«Чиновники рекомендують йти в профтехосвіту. Але я не бачив, щоб діти самих чиновників ставали слюсарями, сантехніками, шахтарями, водіями, залізничниками тощо. Це безперечно благородні професії і держава зробила багато для їх популяризації і підтримки в умовах воєнного часу, але що робити з дітьми, які не бачать себе серед робітничих професій, але завалили НМТ? Відповідь наша держава не має», – наголосив доктор наук.

Водночас, на його думку, відповідь на це мають закордонні виші, які запрошують українських студентів без іспитів, дають можливість до адаптації, підтягнутись і розпочати навчання.

«У нас, як у мене складається враження, йде боротьба за якість вищої освіти всупереч демографічним реаліям. Що нам важливіше – відкинути студента з України, який не склав НМТ чи дати йому право вступити до університету, але залишитись з нашою державою? Маєте відповідь? Я маю – я за збереження людей», – підкреслив Ягодзінський.

За його словами, про якість освіти «можна поговорити після війни». Також науковець нагадав, що університети допомагають студентам у їхньому становленні. «Часто буває – на вході студент слабкий, але потім проявляє свої максимально позитивні якості як фахівець», – підсумував доктор наук.

Раніше Ягодзінський заявив, що українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.