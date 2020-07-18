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    Наука та освіта

    Опубліковані відповіді на тест ЗНО з хімії

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    В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020 - Опубліковані відповіді на тест ЗНО з хімії
    В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

    Учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту

    Опубліковані правильні відповідіна завдання тесту ЗНО з хімії, що був проведений у п'ятницю.

    Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту з хімії, учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту.

    За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.

    Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з хімії, правильно виконавши всі завдання, дорівнює 74 балам.

    Офіційне оголошення результатів тестування з хімії відбудеться не пізніше 29 липня.

    При оголошенні офіційних результатів ЗНО з хімії будуть оприлюднені таблиці за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці за шкалою від 1 до 12 балів.

    Результати за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів використовуватимуться абітурієнтами під час вступу до вишів.

    Результати за шкалою від 1 до 12 балів будуть надіслані навчальним закладам для визначення оцінки випускників за державну підсумкову атестацію.

    Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

    Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

    15 липня відбулося ЗНО з географії.

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