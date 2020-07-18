Опубліковані відповіді на тест ЗНО з хімії



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В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

Учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту

Опубліковані правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з хімії, що був проведений у п'ятницю.

Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту з хімії, учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з хімії, правильно виконавши всі завдання, дорівнює 74 балам.

Офіційне оголошення результатів тестування з хімії відбудеться не пізніше 29 липня.

При оголошенні офіційних результатів ЗНО з хімії будуть оприлюднені таблиці за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці за шкалою від 1 до 12 балів.

Результати за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів використовуватимуться абітурієнтами під час вступу до вишів.

Результати за шкалою від 1 до 12 балів будуть надіслані навчальним закладам для визначення оцінки випускників за державну підсумкову атестацію.

Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

15 липня відбулося ЗНО з географії.