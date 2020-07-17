Вступна кампанія: стали відомі результати ЗНО з фізики



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Результати ЗНО з фізики також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація

Поріг тесту ЗНО з фізики склав 12 балів

Учасники ЗНО можуть перевірити результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Результати тестування розміщуються на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Напередодні, 16 липня, експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, який у 2020 році дорівнюватиме 12 тестовим балам.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з фізики, складає 7,7% від загальної кількості учасників тестування.

Результати ЗНО з фізики також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація з фізики. Відповідно, експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з фізики, дорівнювала 64 тестовим балам.

Також стали відомі результати ЗНО з математики.

До слова, стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

Нагадаємо, 15 липня відбулося ЗНО з географії.