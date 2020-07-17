В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020



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Цьогорічне ЗНО проходило в умовах карантину

Останнім учасники складали тестування з хімії

Сьогодні, 17 липня, в Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім учасники склали тестування з хімії.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Відзначається, що участь у тестуванні з хімії взяли 10 880 чоловік, що становить 77,14% від загального числа зареєстрованих учасників. Троє учасників не були допущені до здачі ЗНО.

Ті, хто не змогли з не залежних від них причин здати ЗНО з хімії, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

«Для цього необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву», - повідомили в центру оцінювання якості освіти.

Крім цього, сьогодні з'явилися результати тестування з математики та фізики. Результати доступні на офіційних сторінках учасників. У разі незгоди з результатом, можна подати апеляційну заяву в письмовій формі в Український центр оцінювання якості освіти.

«Апеляційні заяви за результатами ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення», - уточнили в Центрі.

Зазначимо, основна сесія ЗНО стартувала 25 червня іспитом з математики. Результати останнього тестування з хімії повинні бути оприлюднені до 29 липня.

Додаткова сесія триватиме до 11 серпня.

Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

15 липня відбулося ЗНО з географії.