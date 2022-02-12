Освітній омбудсмен закликав не скасовувати цьогорічну підсумкову атестацію

Цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА

Горвачов вважає, що скасовувати третій рік поспіль ДПА означає поглибити незнання щодо якості української освіти

«10 лютого до Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій було направлено на розгляд проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)» (щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року). Проєкт закону пропонує скасувати ДПА для одинадцятикласників», – написав він.

За словами Горбачова, «у 2020-2021 роках скасування ДПА для здобувачів освіти було вимушеним кроком у зв’язку з епідемічною ситуацією».

На його думку, «скасовувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювань навчальних результатів учнів базової та старшої школи означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат».

Горбачов зазначив, що «цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА. Тобто фактично їхні освітні результати на рівні базової та старшої школи залишаються не оціненими, і ні заклади освіти, ні держава не можуть наразі порівняти результати їхніх знань до та під час пандемії й відповідно, проаналізувати освітні втрати, виробити певну стратегію. Україна втрачає інформацію про освіту цілого покоління».

«Ми не знаємо, скільки триватиме пандемія, і якщо щороку скасовувати ДПА для одинадцятикласників, навіть якщо вони складають ДПА в базовій школі – це не дозволить об’єктивно оцінювати здобуті знання та розуміти масштаб освітніх втрат. Адже частина випускників – одинадцятикласників складають ЗНО лише з тих предметів, по яких вони посилено готувалися, частина не складають ДПА та ЗНО взагалі, оскільки не вступають до українських закладів вищої освіти або планують вчитися за кордоном, де ЗНО не вимагається. Не маючи результатів ДПА, які дозволяють оцінити якість знань в абсолютному вимірі, а не лише у вигляді відносних рейтингів ЗНО, ми втрачаємо можливість мати об’єктивну картину знаннєвих втрат по країні», – наголосив Горбачов.

За його словами, «для системи освіти важливо після кожного рівня освіти чітко знати, чому саме навчилися наші діти, де у знаннях є прогалини, щоб розуміти, що змінювати в освітній системі, змісті освіти, методиках. ДПА і є тим інструментом, який дозволяє оцінити результати, котрі ми отримали за певний період шкільного навчання».

Нагадаємо, група народних депутатів (всього 38 осіб) пропонує звільнити від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) учнів, котрі завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Як повідомляв «Главком», петиція до президента про відміну цього року обов'язкової Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тисяч підписів. Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор – Петро Олександрович Пацалюк.

У попередні роки іспит уже скасовували через Covid-19. Тепер українці також вимагають, щоб і цього року ДПА скасували.

Тепер у Володимира Зеленського є 30 днів на розгляд петиції та відповідь на неї. Зазначимо, що таке рішення може ухвалити тільки Верховна Рада.