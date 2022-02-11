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    Петиція про скасування ДПА у школах набрала необхідну кількість підписів

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    Українці прохають скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів - Петиція про скасування ДПА у школах набрала необхідну кількість підписів
    Українці прохають скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів
    фото з відкритих джерел

    У попередні роки іспит уже скасовували через Covid-19

    Петиція до президента про відміну цього року обов'язкової Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тисяч підписів. Про це свідчать дані на сайті глави держави.

    Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор – Петро Олександрович Пацалюк.

    У попередні роки іспит уже скасовували через Covid-19. Тепер українці також вимагають, щоб і цього року ДПА скасували.

    У тексті петиції наголосили, що у зв’язку з пандемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

    «У зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційного навчання в областях, які знаходяться в червоних зонах, пропоную відмінити Державну підсумкову атестацію для учнів четверних, дев'ятих та одинадцятих класів у зв'язку з нееквівалентною кількістю часу для опрацювання та засвоєння програми учнями на онлайн–навчанні порівняно до очної форми навчання в школі», – ідеться в документі.

    Автор переконаний, що учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання і це буде несправедливо по відношенню до учнів, яким відмінили обов'язкове ДПА у 2021 і 2020 роках.

    Тепер у Володимира Зеленського є 30 днів на розгляд петиції та відповідь на неї. Зазначимо, що таке рішення може ухвалити тільки Верховна Рада.

    Теги: Верховна Рада українці навчання петиція
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    Петиція про скасування ДПА у школах набрала необхідну кількість підписів