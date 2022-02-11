Нацкомісія зі стандартів мови заявила про рейдерське захоплення

Заступник голови Комісії спробував зібрати позачергове засідання

Національна комісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення, яке вчинила низка членів комісії.

Отже, як стверджує комісія, цей робочий тиждень для неї може стати останнім. 7 лютого пʼять членів комісії – Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров вимагали скликати позачергове засідання. Голова Комісії Арися Демська запропонувала провести його після належної підготовки, але її заступник Мозгунов нібито самовільно провів засідання, на якому вищезазначені особи схвалили призначення Мозгунова головою комісії, а Демську усунули.

«Перевищуючи свої повноваження, члени Комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени комісії – фігуранти подій цього тижня – вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня», – сказано у заяві.

Через вищевикладене комісія звернулася до Кабінету міністрів із проханням провести службове розслідування, а також подала заяву до Генеральної прокуратури, Держбюро розслідувань та Нацполіції.

«Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра», – зазначили у комісії.

В Україні іспити на знання української мови серед претендентів на державні посади стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після успішного складання іспиту чиновникам надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською. Також українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі. Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

До слова, 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії. У той же день студенти Могилянки мітингували під Кабміном: вимагали звільнення Шкарлета (фото).

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