Виставка старовинних й сучасних ікон триває у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представлені ікони - роботи видатних митців

Мешканці й гості Вінниці мають можливість побачити старовинні й сучасні ікони, які представлені на виставці у Вінницькому обласному центрі народної творчості. У світлиці цієї культурної установи представлено понад два десятка ікон – з її фондів та приватних колекцій.

Виставка має назву «Подільська ікона». Деякі з ікон створені у ХVIII–ХІХ століттях.

Представлені й сучасні ікони – заслуженого майстра народної творчості України Івана Горобчука із Вінниці, заслуженого художника України Івана Грищука та ікони на оргаліті Тетяни Дєдової із села Клембівка, що в Ямпільському районі. Представив свої твори і методист центру Сергій Бугай.

Ікони виконані на дереві, полотні, а також на оргаліті. Однієї з найбільших за розміром є робота «Свята вечеря», яка одразу привертає увагу відвідувачів.

Виставка присвячена 1030-літтю Хрещення Київської Русі. Триватиме вона до 15 серпня. Вхід – вільний.

Фото з сторінки у Facebook Вінницького обласного центру народної творчості.

Джерело: naparise.com