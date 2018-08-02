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    Оприлюднений фоторобот зловмисника, який облив Гандзюк кислотою

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    <p>Фоторобот нападника на Гандзюк</p> - Оприлюднений фоторобот зловмисника, який облив Гандзюк кислотою
    Facebook Сергія Нікітенка

    Фоторобот нападника на Гандзюк

    За інформацію, яка допоможе знайти нападника, обіцяють винагороду

    Херсонський журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фоторобот зловмисника, який 31 липня облив сірчаною кислотою працівницю мерії, місцеву активістку Катерину Гандзюк.

    Накітенко повідомив, що окрім поліції, «журналісти, активісти, юристи ведуть власне розслідування у справі нападу на Гандзюк».

    «Нам вдалось скласти фоторобот. Цей чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон. Можливо бував в міськраді і біля», - написав Нікітенко.

    Він повідомив, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень.

     

    Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.

    Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».

    Гандзюк перевезли на лікування з Херсона в Київ, станом на 2 серпня постраждала перебувала у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).

    активісти Facebook злочин
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