Оприлюднений фоторобот зловмисника, який облив Гандзюк кислотою
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Фоторобот нападника на Гандзюк
За інформацію, яка допоможе знайти нападника, обіцяють винагороду
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фоторобот зловмисника, який 31 липня облив сірчаною кислотою працівницю мерії, місцеву активістку Катерину Гандзюк.
Накітенко повідомив, що окрім поліції, «журналісти, активісти, юристи ведуть власне розслідування у справі нападу на Гандзюк».
«Нам вдалось скласти фоторобот. Цей чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон. Можливо бував в міськраді і біля», - написав Нікітенко.
Він повідомив, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.
Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».
Гандзюк перевезли на лікування з Херсона в Київ, станом на 2 серпня постраждала перебувала у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).