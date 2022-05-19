  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Репетитор Зеленського розповів, як правильно писати лендліз

    Слів ленд, ліз, веб, боди (боді), екс в українській мові немає, тому ці компоненти й пишемо разом - Репетитор Зеленського розповів, як правильно писати лендліз
    Слів ленд, ліз, веб, боди (боді), екс в українській мові немає, тому ці компоненти й пишемо разом

    Авраменко пояснив, чому «лендліз» треба писати разом

    Відомий український мовознавець Олександр Авраменко звернув увагу на нове слово в українській мові, яке більшість поки що пише неправильно, через дефіс. Отже, науковець і репетитор президента Зеленського наголошує, що слово «лендліз» треба писати разом, а не з дефісом. Він надав з цього приводу фахове пояснення.

    «Іншомовні компоненти, які не вживаються самі по собі (як окремі слова), треба писати разом: лендліз, вебкамера, бодибілдинг, бодіарт (і - перед голосним), ексчемпіон та ін. Справді, слів ленд, ліз, веб, боди (боді), екс в українській мові немає, тому ці компоненти й пишемо разом. А бізнес-план і дельта-частинки пишемо з дефісом, бо є в наших словниках іменники бізнес, план, дельта, частинки», – пояснив Авраменко.

    Лендліз – (англ. lend-lease, від lend – давати в борг і lease – здавати в оренду) – загальна назва системи надання одними країнами-союзницями по антигітлерівській коаліції іншим країнам-союзницям військової техніки, зброї, боєприпасів, спорядження, сировини, продовольства та послуг.

    Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про лендліз.

    Експерти упевнені, що лендліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Читайте також:
    Теги: США зброя освіта мовознавець українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Репетитор Зеленського розповів, як правильно писати лендліз