«За ефесбешні сентенції на кшталт «какая разніца» ми тепер сплачуємо своїм життям за право на рідну мову»

Закріплення російської мови на ключових позиціях у суспільному житті було одним із пунктів для знищення України. Причому Кремль зорганізував це як вияв доброї волі самих громадян України. Таку думку висловив мовознавець, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в інтерв'ю «Главкому».

Україна перетворювалась на російськомовну через оголошення, вивіски, рекламу та пісні.

«Україну поступово перетворювали на російськомовну, бо очі натикалися на російськомовні оголошення, вивіски, рекламу, з усіх радіоканалів лунала російська попса, школа продовжувала поширення й закріплення російської мови, відводячи українській роль політичних декорацій», – зазначив мовознавець.

Гриценко нагадав, що небайдужі громади намагалися послабити домінування російської мови, проте їм це дорого коштувало.

«Громада свідомо йшла проти офіційної течії, наражаючись на жорстоке протистояння з кремлівською обслугою русского міра в Україні, витримуючи зливу заготовлених ефесбешними політтехнологами сентенцій на кшталт «какая разніца», нерідко сплачуючи своїм життям за право на рідну мову», – додав професор.

«Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». Це мільйони разів трансльоване на всіх російських телеканалах твердження мало розхитати волю й опір незгідних, призвичаїти до думки про невідворотність його втілення.

За словами Гриценка, російські політтехнологи зараз масово маніпулюють фактами історії української і російської мов, української етнічної й культурної історії.

«Вершина (творення відвертої неправди, – ред.) – виступ Путіна зі статтею про історичну єдність українців і росіян, у якій він повторив мантру про те, що Україна, українці й українська мова – міф, а реально існує лише один російський народ і одна мова – російська. Путін прибрав на себе функції історика і мовознавця тому що питання мови та історії – це стратегічно значущий інструментарій геополітики», – підсумував Гриценко.

Саме тому Путін очолив спеціальний орган – совєт по русскому язику прі прєзідєнтє РФ та сам керує просуванням російської мови у світі і щедре фінансування програм з поширення російської мови за межами ерефії.

Раніше відомий мовознавець звернув увагу на одну особливість окупантів. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні.

Нагадаємо, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вважає, що замість слова «росіяни» органічніше було б вживати «рашисти».

Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

Українські журналісти, культурні діячі, блогери наголошують – дії окупантів свідчать про важливість української мови та топонімів.



