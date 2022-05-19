Сенат США ухвалив виділення $40 млрд на підтримку України

Верхня палата Конгресу США схвалила масштабну допомогу Україні

Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

Голосування у верхній палаті відбулося в четвер, 19 травня, повідомляє Укрінформ.

За останньою версією, законопроєкт передбачає виділення $40,1 млрд із бюджету США у 2022 фіскальному році для забезпечення «заходів у відповідь на російське вторгнення в Україну». Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.

Законопроєкт передбачає, серед іншого, виділення коштів на озброєння й техніку, допомогу українським біженцям, нормативно-технічну підтримку з питань ядерної енергетики, екстрену продовольчу підтримку, економічну допомогу Україні. Крім того, виділяється фінансування на розслідування й документування воєнних злочинів, а також встановлення та конфіскацію майна осіб, причетних до вторгнення РФ в Україну.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 19 травня президент США Джо Байден підпише указ про виділення Україні нової військової допомоги на $100 млн.

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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