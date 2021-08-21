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    Розумові здібності з віком не погіршуються – вчені

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    Спростували міф про розум людей поважного віку - Розумові здібності з віком не погіршуються – вчені
    Спростували міф про розум людей поважного віку
    Фото з відкритих джерел

    Вчені США виявили поліпшення з віком здатності сприймати нову інформацію

    Вчені медичного центру Джорджтаунського університету (США) спростували популярну точку зору про те, що з віком розумові здібності погіршуються. Насправді дві ключові функції мозку, пов'язані зі здатністю сприймати нову інформацію, можуть поліпшуватися у літніх людей. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Human Behavior.

    Дослідники вивчили три окремих компоненти уваги і виконавчої функції в групі з 702 учасників віком від 58 до 98 років. Компоненти становлять мережі мозку, що беруть участь в попередженні, орієнтуванні та виконавчому гальмуванні.

    Попередження характеризується станом підвищеної пильності і готовності до реагування на інформацію, що надходить.

    Орієнтація включає в себе переміщення ресурсів мозку в певне місце в просторі.

    Нарешті, виконавче гальмування перешкоджає відволіканню або суперечливій інформації, дозволяючи людині зосередитися на тому, що важливо.

    Фахівці виявили, що з віком знижувалася тільки здатність до попередження, однак при цьому покращилося як орієнтування, так і виконавче гальмування. Ці навички можна покращувати протягом усього життя, що дозволить компенсувати старечі пошкодження нейронів.

    Тому результати відкидають міф про неодмінне погіршенні всіх аспектів інтелектуальної діяльності з віком. Однак пильність все ж є базовим навиком, який не може покращитися з плином часу.

    Нагадаємо, вже за кілька тижнів спеціального харчування, достатнього сну та руху можна омолодитися генетично.

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    Теги: Інтелектуальні види спорту
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    Розумові здібності з віком не погіршуються – вчені