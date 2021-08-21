Розумові здібності з віком не погіршуються – вчені

Вчені США виявили поліпшення з віком здатності сприймати нову інформацію

Вчені медичного центру Джорджтаунського університету (США) спростували популярну точку зору про те, що з віком розумові здібності погіршуються. Насправді дві ключові функції мозку, пов'язані зі здатністю сприймати нову інформацію, можуть поліпшуватися у літніх людей. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Human Behavior.

Дослідники вивчили три окремих компоненти уваги і виконавчої функції в групі з 702 учасників віком від 58 до 98 років. Компоненти становлять мережі мозку, що беруть участь в попередженні, орієнтуванні та виконавчому гальмуванні.

Попередження характеризується станом підвищеної пильності і готовності до реагування на інформацію, що надходить.

Орієнтація включає в себе переміщення ресурсів мозку в певне місце в просторі.

Нарешті, виконавче гальмування перешкоджає відволіканню або суперечливій інформації, дозволяючи людині зосередитися на тому, що важливо.

Фахівці виявили, що з віком знижувалася тільки здатність до попередження, однак при цьому покращилося як орієнтування, так і виконавче гальмування. Ці навички можна покращувати протягом усього життя, що дозволить компенсувати старечі пошкодження нейронів.

Тому результати відкидають міф про неодмінне погіршенні всіх аспектів інтелектуальної діяльності з віком. Однак пильність все ж є базовим навиком, який не може покращитися з плином часу.

Нагадаємо, вже за кілька тижнів спеціального харчування, достатнього сну та руху можна омолодитися генетично.

Читайте також:



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже за кілька тижнів спеціального харчування, достатнього сну та руху можна омолодитися генетично