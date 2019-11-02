Медики назвали вік початку старості людини



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Різницю у віці між чоловіками і жінками фахівці пояснюють сильною схильністю жінок до стресу

Команда вчених з Америки і Фінляндії визначили вік, в якому у чоловіків і жінок починає істотно «здавати» здоров’я.

Про це повідомляє Clutch.

Так, фахівці прийшли до висновку, що в 30 років у жінок і в 40 років у чоловіків починаються незворотні вікові зміни, що впливають на стан здоров’я. Саме в цьому віці зростає ризик серцевих хвороб, що призводять до ранньої смерті.

Перш ніж з’ясувати це, вчені провели дослідження, вивчивши кілька тисяч історій хвороб людей, що проживають в різних точках світу. Різницю у віці між чоловіками і жінками фахівці пояснюють сильною схильністю жінок до стресу, схильністю до зайвої ваги і незбалансованого харчування.

Медики наполегливо радять стежити за харчуванням і здійснювати регулярні профілактичні огляди, починаючи з «критичного» віку – 30 і 40 років у жінок і чоловіків.

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