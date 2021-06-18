Вчені знайшли причину передчасного старіння

Вчені в ході дослідів на мишах встановили, що при зниженні в крові вмісту білка ADORA2B у тварин погіршується пам'ять і слух, розвивається запалення в головному мозку і прискорюється старіння

Біологи з США і Китаю з'ясували, що недостатній вміст в червоних кров'яних тільцях білка, який відповідає за вивільнення кисню, призводить до погіршення когнітивних здібностей і передчасного старіння. Результати їх дослідження опубліковані в журналі PLOS Biology.

Вчені в ході дослідів на мишах встановили, що при зниженні в крові вмісту білка ADORA2B у тварин погіршується пам'ять і слух, розвивається запалення в головному мозку і прискорюється старіння. Цей білок входить до складу мембрани еритроцитів, червоних кров'яних тілець і допомагає вивільняти кисень з крові. Проте з віком його вміст в крові знижується. Дослідники припустили, що між цим зниженням і старінням мозку є прямий зв'язок.

Для перевірки цієї ідеї вони вони вивели мишей, в крові яких немає ADORA2B, і порівняли їх поведінкові і фізіологічні показники з тваринами з контрольної групи. Тварин поміщали в умови кисневого голодування. У мишей, у яких ADORA2B був відсутній, поведінкові та фізіологічні ефекти нестачі кисню виявлялися набагато сильніше, ніж у звичайних мишей. З цього автори роблять висновок про те, що даний білок регулює надходження додаткової кількості кисню в мозок в разі його нестачі.

За словами керівника дослідження доктор Ян Ся з департаменту біохімії і молекулярної біології Медичної школи Макговерна Техаського університету, отримані результати демонструють, що «сигнальний каскад червоних кров'яних тілець ADORA2B, сприяючи доставці кисню в мозок, бореться з раннім початком вікового зниження когнітивних здібностей, погіршенням пам'яті і слуху».

Автори відзначають, що необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи може лікування препаратами, що активують ADORA2B, послабити зниження когнітивних функцій і запобігти передчасному старінню.