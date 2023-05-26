Останній дзвоник: привітання зі святом у віршах та прозі для школярів
У більшості українських шкіл останні дзвоники пролунають 26 травня
Останній дзвоник викликає змішані почуття – радість і смуток одночасно. Але це завжди символ нових можливостей і початку майбутніх пригод. Варто привітати учнів, вчителів та випускників з цим особливим святом.
Звісно, через розв'язану Росією повномасштабну війну традиційних багатолюдних лінійок доведеться уникати. Однак, випускники без привітань не залишаться.
Привітання з останнім дзвоником у віршах
Дитино кохана, сьогодні в життя
Ти йдеш зі шкільного порога,
Чекає тебе нелегка і складна
Життєва негладка дорога.
Вклонися доземно своїм вчителям,
Hе буде таких більш у тебе,
Бажаєм лиш добрих стрічати людей,
І чистого, ясного неба.
***
З шкільного найріднішого порогу,
З найкращої юнацької весни
У добрий час, у світлу путь-дорогу
Благословляємо вас, доньки і сини!
І хлібом-сіллю радо проводжаєм,
Щоб вам жилось в достатку і теплі.
Ми від душі вам, діточки, бажаєм
Любові, миру, щастя на землі!
***
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
Привітання зі святом останнього дзвоника у прозі
Щиро вітаю Вас зі святом Останнього дзвоника – святом прощання зі школою!
Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.
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Ось і прийшов до нас Останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості і захопленості від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!
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Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!
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