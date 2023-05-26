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Останній дзвоник: привітання зі святом у віршах та прозі для школярів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Останній дзвоник: привітання зі святом у віршах та прозі для школярів
привітання зі святом останнього дзвоника
фото з відкритих джерел

У більшості українських шкіл останні дзвоники пролунають 26 травня

Останній дзвоник викликає змішані почуття – радість і смуток одночасно. Але це завжди символ нових можливостей і початку майбутніх пригод. Варто привітати учнів, вчителів та випускників з цим особливим святом. 

Звісно, через розв'язану Росією повномасштабну війну традиційних багатолюдних лінійок доведеться уникати. Однак, випускники без привітань не залишаться. 

Привітання з останнім дзвоником у віршах

Дитино кохана, сьогодні в життя

Ти йдеш зі шкільного порога,

Чекає тебе нелегка і складна

Життєва негладка дорога.

Вклонися доземно своїм вчителям,

Hе буде таких більш у тебе,

Бажаєм лиш добрих стрічати людей,

І чистого, ясного неба.

***

З шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки і сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

Привітання зі святом останнього дзвоника у прозі

Щиро вітаю Вас зі святом Останнього дзвоника – святом прощання зі школою!

Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.

***

Ось і прийшов до нас Останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості і захопленості від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!

***

Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!

Теги: відпочинок навчання свято Щастя

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