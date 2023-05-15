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Україна залучила фінських військових інструкторів. Чому у них можна навчитися

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна залучила фінських військових інструкторів. Чому у них можна навчитися
Фінські інструктори не тільки дають корисні навички українцям, а й працюють волонтерами
фото:www.hs.fi

Професійні фінські військові інструктори уже навчили понад п'ять тисяч українців, і при цьому не мають жодного офіційного статусу, перебуваючи в Україні у якості волонтерів

Фінські військові навчають українських поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги та базовим бойовим навичкам. Серед слухачів різні люди, тому навчання починається «з нуля». Про це пише фінське видання Helsingin Sanomat.

У фінських військових інструкторів, які працюють в Україні, дуже різноманітний склад учнів. Є ті, хто багато знає ще з радянських годин, а інші, наоборот, відчувають певні проблеми з мотивацією та знаннями.

«Але більшість людей справді хоче вчитися і отримувати від цього задоволення», – говорить в інтерв'ю засновник Lion Defence Team Томі Хілтунен. Lion Defense Team існує з осені минулого року, проте, за словами Хілтунена, за останній рік він допоміг організувати навчання вже п'яти тисячам українців. За його спостереженнями найактивніші студенти – ті, хто незабаром піде на фронт.

«Вони багато запитують, пропонують свої ідеї, швидко вивчають те, що ми пропонуємо у змодельованих ситуаціях, і загалом повністю залучені до процесу», – зазначає представник фінської організації. Щодо відносно низького рівня базових знань у деяких студентів, Хілтунен пояснює це тим, що Україна – велика країна з великою армією, яка швидко розвивається, і тому потребує нових знань. 

Що стосується складу інструкторів, які зараз працюють в Україні,   то він досить різний.  «У нас є звільнені військовослужбовці фінських збройних сил і резервісти різного віку: наймолодші з них – від двадцяти років, а найстарші – від п'ятдесяти років», – відповідає Томі Хілтунен. У групі також є фінські медики, які пояснюють, як надавати першу допомогу у бойових умовах. «По суті, те, що можуть отримати українці від фінів – це базова підготовка. Тобто надання першої допомоги та базові навички поводження зі зброєю, а також теорія сучасної війни та принципи пересування військ, а також вчать поводженню з дронами-розвіднаміками.   

Усі тренери, які працюють в Україні мають практичний військовий досвід. Це гарантує, що інструктор має необхідні навички та досвід. Свіжі спогади про армейський досвід – головний козир наймолодших тренерів. Неофіційні волонтери Lion Defense Team наразі встигли попрацювати із волонтерами територіальної оборони та Нацгвардії, а також українськими прикордонниками. Вони не працюють із солдатами регулярної армії, адже перебувають в Україні у статусі «неофіційних волонтерів».

«Неофіційний статус накладає певні обмеження на те, де і кого ми можемо тренувати. Прикордонна служба та Національна гвардія були для нас добрими партнерами. Ми отримали від них дуже позитивні відгуки. Наприклад, у травні планується проведення чотирьох різних курсів», – пояснює Хілтунен.

У статусі волонтерів

Як пише видання Helsingin Sanomat, Lion Defense Team компенсує тренерам витрати на проїзд та проживання, а  от зарплатні вони не отримують. І незважаючи на це тих, хто готовий і хоче допомагати Україні – вистачає.
 «Звичайно, було б чудово, якби ми могли виплатити якусь компенсацію. Тепер наші можливості обмежені. Загалом є до чого прагнути».  Томі Хілтунен підкреслює, що одна з проблем полягає в тому, що для надання його організації офіційного статусу у Фінляндії потрібен запит на відповідну освітню допомогу від офіційної української влади. Проте подібні організації в Україні, за його словами, працюють досить повільно. Попри всі позитивні відгуки та попит на фінські послуги.

Окрім військової освіти, Lion Defense Team також займається гуманітарною допомогою. Кожен автомобіль, який везе інструкторів з Фінляндії в Україну, повністю забитий гуманітарним вантажем. Вони доставляють речі зокрема до дитячого будинку біля кордону з Білоруссю. Крім того, фінська організація відправляє в Україну якісні медичні товари.

«Наприклад, в Україні багато дешевих конфрактних жгутів. Деякі з них зламалися під час нашої роботи. Ніхто не повинен ризикувати життям через такі дрібниці», – резюмує виконавчий директор організації Lion Defense Team.

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Теги: студенти Фінляндія українці військові автомобіль навчання Україна послуги фронт

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