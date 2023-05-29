Молдова візьме участь у багатонаціональних навчаннях

військові з Молдови вирушать до Румунії 29 травня у складі колони військової техніки

Військові мотострілецької бригади тренуватимуться разом із 10 тис. військовими з 12 країн

Контингент армії Молдови візьме участь у багатонаціональних навчаннях «Saber Guardian 2023», що пройдуть в Румунії з 29 травня по 9 червня. Про це повідомило видання Newsmaker.

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Військові мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре тренуватимуться разом із 10 тисячами військових з 12 країн: Албанії, Болгарії, Італії, Франції, Греції, Північної Македонії, Румунії, Чорногорії, США, Польщі, Португалії та Нідерландів.

Навчання пройдуть на військових полігонах у шести повітах Румунії. Вони спрямовані на підвищення оперативної сумісності на багатонаціональному рівні.

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Міністерство оборони Молдови зазначає, що участь контингенту армії Молдови в «Saber Guardian 2023» відбудеться відповідно до плану зовнішньої діяльності на 2023 рік.

Молдовські військові вирушать до Румунії 29 травня у складі колони військової техніки.

Нагадаємо, перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.