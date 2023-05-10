Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України
Державна прокуратура Естонії у вівторок порушила кримінальну справу
фото з відкритих джерел

Попередньо справа проти організації Slava Ukraini порушена за статтею про привласнення майна

Державна прокуратура Естонії у вівторок порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України. Про це пише Postimees.

Естонська державна прокурорка Трійну Олев пояснила, що щойно з'явилися перші ознаки можливого нецільового використання коштів, прокуратура і поліція розпочали аналіз інформації, яка надходить до правоохоронних органів.

«Поза кримінальним розслідуванням ми збирали інформацію на додаток до тієї, що була опублікована в пресі, а також підтримували прямий контакт із нашими українськими колегами. На базі зібраної інформації є підстави для порушення кримінальної справи», – сказала вона.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці, за даними естонських ЗМІ, почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini – організації All for Victory.

Як пише видання, у квітні стало відомо, що Slava Ukraini переказала 1,5 мільйона євро пожертв, зібраних в Естонії, до IC Construction – приватної української компанії, пов'язаної з керівництвом української All for Victory. У цієї компанії, найімовірніше, є фіктивний власник, а її єдина діяльність пов'язана з естонською некомерційною організацією. Торішній прибуток української компанії становив 250 тисяч євро.

Як заявили після цього у Slava Ukraini, там не знали про те, що IC Construction отримала прибуток від переданих їм грошей, і замовили аудит використання коштів.

Читайте також: Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США
Теги: прокуратура гроші Естонія прокурор навчання розслідування поліція аудит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жерар Депардьє, якому зараз 74 роки, – один із найзнаменитіших французьких акторів, він знявся у більш ніж 180 фільмах
13 жінок звинуватили пропутінського актора Депардьє у сексуальному насильстві
13 квiтня, 12:27
Раніше НАЗК під час моніторингу способу життя цього чиновника вже знайшло подарунок від батька у розмірі 3,9 млн грн
Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою
13 квiтня, 16:29
Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня
Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:11
Росіяни атакували безпілотниками три службових автомобілі
Росіяни атакували дронами автомобілі херсонської поліції: є поранені
15 квiтня, 12:49
Джон Кірбі прокоментував витік секретних документів
Витік з Пентагону може бути підробкою – Кірбі
18 квiтня, 07:15
Путін готувався до короткої війни в Україні
Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування
25 квiтня, 17:17
Журналіст розповів про те, що керівник хору з Лаври нібито розбещував семінариста
Журналіст розповів про те, що керівник хору з Лаври нібито розбещував семінариста
25 квiтня, 20:33
Как формируются цены на бензин в Украине
Все заправки в Украине продают бензин по формуле «Роттердам+» – политолог
Вчора, 14:12
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 3 травня
Окупанти обстріляли Донеччину: дві людини загинули, дев’ятеро – поранені
4 травня, 00:57

Політика

Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України
Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України
Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США
Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США
Канада продовжить захищати своїх громадян, не дивлячись на помсту Китаю – Трюдо
Канада продовжить захищати своїх громадян, не дивлячись на помсту Китаю – Трюдо
Британія офіційно визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією
Британія офіційно визнає ПВК «Вагнера» терористичною організацією
Нова допомога Україні. Уряд Литви звернувся з проханням до ЄС
Нова допомога Україні. Уряд Литви звернувся з проханням до ЄС
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
20K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
19K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
17K
До Путіна на парад приїхало сім закордонних лідерів (список)
7531
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
5387
Промова Путіна на параді у Москві: головні тези (відео)

Новини

Півфінал Євробачення, Пентагон підтвердив збиття українцями ворожої ракети: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
Сьогодні, 01:07
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
Сьогодні, 00:40

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту